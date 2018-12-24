Японский теннисист Кеи Нисикори выиграл выставочный турнир на Гавайях.
В финале соревнований 28-летний теннисист на двух тай-брейках обыграл канадца Милоша Раонича.
Гавайи. Финал
Кеи Нисикори (Япония) – Милош Раонич (Канада) – 7:6(7), 7:6(5)
Отметим, что на пути в финал Нисикори обыграл Кристиана Харрисона, а Раонич – Райана Харрисона.
У женщин победу одержала бельгийка Элизе Мертенс.
Источник — Sport.ua
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