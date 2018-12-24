Нисикори выиграл выставочный турнир на Гавайях

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Ювентус готов платить Рэмзи 10 млн евро в год 15:15 — Morfeo1 Катерина Бондаренко....))) м-да... не особо похожи

Хачериди может вернуться в Динамо 15:14 — matrixUA А может и на бутылку сядет, вопрос риторический 15:14 — mayakovskiy1 Динамо сейчас настолько жалкое, что Хач вполне может усилить. Напомню, люди играющие сейчас проду... 14:59 — Danko20 В Волинь, туда йому й місце.

Манчестер Юнайтед готов выложить за Дугласа Косту 60 млн евро 15:12 — Dreamscape Слыш пидообраз - ты там вообще попух что-ли? Дрочило малолетнее... Ты по-моему много на себя взял...

МАТИЧ: «Сульшер сказал, что мы должны больше бегать и бороться» 15:12 — RoNIkyo Писали уже, что Сульшер, я Сольскьяер - потому что много датчан было и наши комментаторы начали г...

Фан-шоп Динамо зняв з продажу новорічних свинок через фанатів Спартака 15:11 — jekаfunny https://www.google.com/amp/s/www.sovsport.ru/amp/377194 Лонгрид правда 15:05 — AK_228 Какой то бред, нихрена не понял.. Пресс-служба динамо как всегда

«Я не обезьяна» - известные игроки снялись в фильме о расизме 15:09 — Dreamscape Тю а я думал это Шахтер опять снял супер пупер блокбастер о том как их все ненавидят и как они бо...