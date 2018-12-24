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Мертенс выиграла выставочный турнир на Гавайях

В финале бельгийка остановила победное шествие Эжени Бушар

  • 24.12.2018 12:57
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Getty Images. Эжени Бушар и Элизе Мертенс
© Getty Images. Эжени Бушар и Элизе Мертенс
Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс стала победительницей выставочного турнира на Гавайях.
 
В финале соревнований 12-я ракетка мира на супертайбрейке обыграла лучшую канадскую теннисистку Эжени Бушар. 
 
Гавайи. Финал
Элизе Мертенс (Бельгия) – Эжени Бушар (Канада) – 2:6, 7:5, 12:10
 
Отметим, что на пути в финал Мертенс обыграла Кристину Макхейл, Бушар – Гарбинье Мугурусу и Коко Вандевей.
 
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Источник — Sport.ua

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