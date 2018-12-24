Мертенс выиграла выставочный турнир на Гавайях

13:17 — Andy_P

Я хоть и не дедушка , но помню отлично эти "Классико" СССР, и в еврокубках помню сколько Спартак ...

13:14 — Sauron

Похоже, ты не в теме. Еще скажи, что не в курсе, что официальную гостевую спартака "ВВ" называют ...

13:10 — Zport.

Та ладно. В 2013 году Динамо со Спартаком в Киеве играло. Хоть матч был и полутоварищеский, но на...