Мертенс выиграла выставочный турнир на Гавайях

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс стала победительницей выставочного турнира на Гавайях.
В финале соревнований 12-я ракетка мира на супертайбрейке обыграла лучшую канадскую теннисистку Эжени Бушар.
Гавайи. Финал
Элизе Мертенс (Бельгия) – Эжени Бушар (Канада) – 2:6, 7:5, 12:10
Отметим, что на пути в финал Мертенс обыграла Кристину Макхейл, Бушар – Гарбинье Мугурусу и Коко Вандевей.
Источник — Sport.ua
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