Французский теннисист Ришар Гаске пропустит Australian Open, который пройдет с 14 по 27 января следующего года. Сообщается, что Гаске не сумел восстановиться после травмы паха.
В последний раз фрпанцузский теннисист выходил на корт в ноябре на турнире в Париже. Предполагается, что Гаске выступит на турнире в Монпелье в начале февраля.
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Источник — L`Equipe
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