Кербер – спортсменка года в Германии

Лучшей спортсменкой 2018 года в Германии была признана теннисистка Анжелик Кербер.
В 2018 году Кербер стала победительницей Уимблдона и завершила сезон на втором месте в рейтинге WTA.
Кербер уже становилась Спортсменкой года в Германии в 2016 году.
Ранее Кербер получила премию «Спортсмен с сердцем» от немецких СМИ.
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