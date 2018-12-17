Кербер – спортсменка года в Германии

18:20 — Taran_I_V

Ты лучше вспоминай, как Дырнама играла с Лацио, ущербный! Вот почему от вас, столичных, за киломе...

17:59 — Evgene Boykinyuk

можно сказать что обеим клубам повезло.

17:54 — Dreamscape

А как шахта попала на Сельту не вспоминается?