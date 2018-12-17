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Кербер – спортсменка года в Германии

Теннисистка во второй раз выиграла награду

  • 17.12.2018 17:46
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ODT. Анжелик Кербер
© ODT. Анжелик Кербер

Лучшей спортсменкой 2018 года в Германии была признана теннисистка Анжелик Кербер.

В 2018 году Кербер стала победительницей Уимблдона и завершила сезон на втором месте в рейтинге WTA.

Кербер уже становилась Спортсменкой года в Германии в 2016 году.

Ранее Кербер получила премию «Спортсмен с сердцем» от немецких СМИ.

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Источник — Bild

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