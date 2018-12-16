Украинка Шошина выиграла свой четвертый турнир в году

16:54 — vismut58

и́х-ний Притяжательное местоимение (местоименное прилагательное), адъективное склонение, тип...

16:44 — vismut58

то ты не знаешь русского языка... "их" и "ихний" это одно и то же, и допустимо , как в разговоре,...

16:40 — vismut58

Ни о чём. Кто бы не попался, а играть надо будет полюбэ! Или на "плохих" не выходим и два "техн...