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Украинка Шошина выиграла свой четвертый турнир в году

Украинская теннисистка стала чемпионкой турнира ITF в Египте

  • 16.12.2018 16:25
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ITF. Анастасия Шошина
© ITF. Анастасия Шошина
В решающем матче соревнований с призовым фондом $15,000 украинская теннисистка, посеянная под вторым номером, почти три часа боролось с лидером посева Сандрой Самир и одержала победу со счётом 6:4, 1:6, 6:4. Отметим, что в третьем сете египтянка вышла вперёд 4:1, после чего Шошина выиграла пять геймов подряд.
 
Путь к победе:
R32: Минами Акияма (Япония) 7:5, 6:2
R16: Лана Сипек (Хорватия) 6:0, 6:1
QF: Ламис Альхуссейн Абдель Азиз (Египет, 5) 6:2, 6:1
SF: Ана Лантига де ла Нуэс (Испания) 6:1, 6:2
FR: Сандра Самир (Египет, 1) 6:4, 1:6, 6:4
 
Анастасия провела четвёртый финал на уровне ITF Pro Circuit в этом году и праздновала четвёртую победу. Ранее 21-летняя харьковчанка выиграла два титула подряд в Черноморске и стала победительницей турнира в Шарм-эль-Шейхе.
 
На следующей неделе Шошина заявлена в основной сетке турнира ITF в Анталье (Турция).
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Источник — Большой теннис Украины

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