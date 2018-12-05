Каролин ВОЗНЯЦКИ: «На Australian Open для меня все сошлось воедино»

Каролин Возняцки, в 2018 году выигравшая свой первый в карьере турнир Большого Шлема (Australian Open), подвела итоги сезона:

«На Australian Open я провела две замечательные недели. Думаю, что тогда всё сошлось воедино, я чувствовала себя отлично как на корте, так и вне его. Эта положительная энергия помогла мне выиграть титул.

Каждый год я стараюсь играть стабильно, но это не очень просто сохранять такой темп на протяжении всего сезона. Однако я многому научилась в этом году.

Это был прекрасный год, и я надеюсь, что хорошо восстановлюсь к новому сезону. Я просто хочу быть здоровой, буду упорно работать, и посмотрим, что из этого получится».

Ранее Возняцки рассказала о том, как справляется со своей болезнью.