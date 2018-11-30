Каролин ВОЗНЯЦКИ: «Врачи разрешили мне делать все, что пожелаю»

Третья ракетка мира Каролин Возняцки, у которой ранее обнаружили ревматоидный артрит, рассказала о своем текущем состоянии:

«Я счастлива, что сезон завершился – мне стало намного легче контролировать себя и свое тело. У некоторых людей болезнь, подобная моей, может переходить в стадию ремиссии, а у других она продолжает медленно развиваться.

К счастью, нынешний уровень медицины фантастический, поэтому я не беспокоюсь. Мне просто следует быть немного осторожнее.



Доктора сказали мне, что я могу делать все, что пожелаю, условие одно – прислушиваться к организму и верить в себя».