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Каролин ВОЗНЯЦКИ: «Врачи разрешили мне делать все, что пожелаю»

Датская теннисистка – о своей болезни

  • 30.11.2018 14:36
  • 391 просмотр
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Метки
WTA Tennis. Каролин Возняцки
© WTA Tennis. Каролин Возняцки

Третья ракетка мира Каролин Возняцки, у которой ранее обнаружили ревматоидный артрит, рассказала о своем текущем состоянии:

«Я счастлива, что сезон завершился – мне стало намного легче контролировать себя и свое тело. У некоторых людей болезнь, подобная моей, может переходить в стадию ремиссии, а у других она продолжает медленно развиваться.

К счастью, нынешний уровень медицины фантастический, поэтому я не беспокоюсь. Мне просто следует быть немного осторожнее.

Доктора сказали мне, что я могу делать все, что пожелаю, условие одно – прислушиваться к организму и верить в себя».

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Источник — Tennis World USA

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