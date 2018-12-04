Сестры Уильямс сразятся между собой в Абу-Даби

18:57 —

Стесняюсь спрсить, почему слабоумное степаненко должно играть на стадионе, где ВЕРШИНЫ МИРОВОГО У...

18:57 —

Стесняюсь спрсить, почему слабоумное степаненко должно играть на стадионе, где ВЕРШИНЫ МИРОВОГО У...

18:56 —

Ну якщо поїдеш - молодець, справжній фан. Чекаєм фотозвіт ))

18:55 — Taran_I_V

Попробую поехать, только с работы надо отпрашиваться. В принципе в этот период года отпросится мо...

18:54 —

Хорошо, что далеко и на стадион не попадешь...

18:53 — jekаfunny

шо?

18:53 —

І скільки кротофанів написали, що поїдуть на стадіон? Повний нуль. Диванні кротячі війська вміють...