Сестры Уильямс сразятся между собой в Абу-Даби

27 декабря на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби сестры Серена и Винус Уильямс проведут очную встречу.
Также в турнире в Абу-Даби примут участие Рафаэль Надаль, Новак Джокович и другие звезды тенниса.
Ранее Серена и Винус Уильямс встречались между собой уже 30 раз. Счет личных встреч – 18-12 в пользу Серены.
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Источник — Twitter
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