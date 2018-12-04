Войти или Зарегистрироваться
Меню

Сестры Уильямс сразятся между собой в Абу-Даби

Серена и Винус проведут выставочный матч 27 декабря

  • 04.12.2018 18:02
  • 396 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
denverpost.com. Серена и Винус Уильямс
© denverpost.com. Серена и Винус Уильямс

27 декабря на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби сестры Серена и Винус Уильямс проведут очную встречу.

Также в турнире в Абу-Даби примут участие Рафаэль Надаль, Новак Джокович и другие звезды тенниса.

Ранее Серена и Винус Уильямс встречались между собой уже 30 раз. Счет личных встреч – 18-12 в пользу Серены.

Читайте также: Свитолина может получить награду Fan Favorite Award.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности