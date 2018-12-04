Свитолина может получить награду Fan Favorite Award

По итогам года украинская теннисистка Элина Свитолина может получить награду WTA Fan Favorite Award - самой любимой спортсменке среди болельщиков.
Свитолина номинирована на награду второй год подряд.
В прошлом году лучшей в этом плане стала Симона Халеп.
У Элины много конкуренток, а проголосовать можно на сайте WTA.
Источник — WTA
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