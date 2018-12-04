Свитолина может получить награду Fan Favorite Award

10:54 — mayakovskiy1

Лучше с рекордом второй раз подряд выходить из группы, чем ежегодно барахтаться в турнире лузеров...

10:52 — jekаfunny

Иждивенцы из кожанки снова вылезли копеечку отработать.Пытаются смыть позорный отскок с Олимпиком...

10:50 — mayakovskiy1

Подожди))) С Янг Бойзами? Это те кому Динамо скрутилось в том году? Насчет ЛЕ соглашусь. Шкендер...

10:49 — jekаfunny

Вы бы лучше молились чтобы Виктория на 0 не отыграла в следующем туреА то Лион то точно забьет - ...

10:34 — Forever_young_13

Жека, ты такая же дрыснямовская подстилка между суркрысом и дизель-генератором.