Джон МАКИНРОЙ: «Я бы обыграл Серену Уильямс»

Экс-первая ракетка мира Джон Макинрой считает, что, несмотря на 54-летний возраст, мог бы обыграть Серену Уильямс:
«Если бы я продолжал усердно и правильно тренироваться, то смог бы обыграть Серену. С каждым днем сомнений все меньше, но пока мне это под силу».
Ранее Серена Уильямс заявила, что быть темнокожей теннисисткой нелегко.
Источник — Tennis World USA
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