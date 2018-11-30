Джон МАКИНРОЙ: «Я бы обыграл Серену Уильямс»

19:47 — AK_228

Хлопаю стоя, великое достижение, войдёт в историю

19:44 — Forever_young_13

Ну уже не занять первое место среди ПИВЗАВОДОВ, это вообще был бы позор.

19:35 —

зате цей генератор з першого місця, а ви там у якому турнірі будете вже вирішили?