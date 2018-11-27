Цуренко сыграет на турнире в Сиднее

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко будет представлена на турнире в Сиднее.

На данный момент украинка имеет 19-й рейтинг среди всех участниц основной сетки. Из топ-10 на турнире будут представлены Симона Халеп (1), Анжелик Кербер (2), Наоми Осака (3), Слоан Стивенс (6), Каролина Плишкова (8), Кики Бертенс (9) и Дарья Касаткина (10).

Хардовый турнир серии WTA International в Сиднее с призовым фондом $823,000 пройдет с 7 по 12 января 2019 года. В первую неделю нового сезона (31 декабря - 6 января) украинка заявлена на Премьер в Брисбене.

В прошлом году Леся не играла на данном турнире.