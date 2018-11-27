Войти или Зарегистрироваться
Меню

Цуренко сыграет на турнире в Сиднее

Украинка попала в список участниц турнира «Sydney International»

  • 27.11.2018 19:30
  • 245 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко будет представлена на турнире в Сиднее.
 
На данный момент украинка имеет 19-й рейтинг среди всех участниц основной сетки. Из топ-10 на турнире будут представлены Симона Халеп (1), Анжелик Кербер (2), Наоми Осака (3), Слоан Стивенс (6), Каролина Плишкова (8), Кики Бертенс (9) и Дарья Касаткина (10).
 
Хардовый турнир серии WTA International в Сиднее с призовым фондом $823,000 пройдет с 7 по 12 января 2019 года. В первую неделю нового сезона (31 декабря - 6 января) украинка заявлена на Премьер в Брисбене.
 
В прошлом году Леся не играла на данном турнире.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности