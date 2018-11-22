Леся ЦУРЕНКО: «Моя цель — пробиться в топ-10»

29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась ожиданиями от следующего сезона.

- В женском теннисе разрешены подсказки тренера во время матча. Как наставнику достучаться до вас на корте?

- Хороший вопрос! Наверное, лучше говорить спокойно. Я заметила, что на меня хорошо действуют несколько мотивирующих фраз. Например, тренер Касаткиной недавно встряхнул ее во время поединка с Корне. Он вышел и сказал ей: представь, что ты стена! Казалось бы, можно над этим посмеяться, но она выиграла матч. Подобные вещи мне нравятся, и я действительно начинаю чувствовать, что я готова, только вперед, сейчас выиграю!

Еще пример: тебе говорят, что ты теперь не ошибаешься, а я такая уверенно про себя – да, я больше не ошибаюсь! Или как было в первом круге на Ролан Гаррос, когда я уступала 0:2, то сказала себе, что больше ни одного гейма не отдам сопернице. Выиграла 11 геймов подряд!

- Сейчас среди теннисистов стали популярными всякие трюки с ракеткой и мячом. Вы что-то умеете делать?

- Могу на ребре набивать, но не факт, что набью много. Существует много фокусов. Один из них – когда подают, делают одно движение, а удар выполняют другой стороной ракетки, но я таким не балуюсь. Могу иногда между ног ударить, но стараюсь сосредотачиваться на теннисе. Требуется много времени, чтобы отработать координацию для разных трюков.

- Этот год вы закончите с наилучшим рейтингом в карьере – 27-й. В следующем сезоне ставите перед собой цель попасть в топ-20 или главное удержать текущие позиции?

- В следующем году цель – попасть в топ-10! Что вы хотели от меня услышать? (Смеется.) Что и следующий год хочу закончить 27-й? Не могу так сказать. Я все время работаю над собой, и планка должна повышаться: дальше топ-20, а затем топ-10.