Леся ЦУРЕНКО: «Я стала по-спортивному злой и упрямой на корте»

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко рассказала о работе с итальянским тренером Адриано Албанези.

- «Ролан Гаррос» как раз был первым турниром Большого шлема, на который вы приехали после окончания пятилетнего сотрудничества с тренером Дмитрием Бричеком. Кто сейчас в вашей команде?

- Сейчас моим тренером является итальянский специалист. Его зовут Адриано Албанези. С ним работаем как раз уже полгода. Но периодами, не так, как с Димой. Мы в основном встречаемся за несколько дней до турнира, к нему готовимся и играем его уже вместе.

Кроме того, сейчас на турнирах стараюсь быть с физиотерапевтом, потому что нужно максимально заниматься своим здоровьем, чтобы и карьеру продлить, и в целом чувствовать себя хорошо. Работаю с украинским специалистом. Его зовут Саша. Плюс мне помогает тренер по фитнесу Денис. Тоже из Украины. Однако они оба со мной уже давно.

- Адриано Албанези работал с кем-то из известных теннисистов?

- Известных нет, но у него своя академия, большая семья, трое детей маленьких. Я так понимаю, что изначально он выбирал какую-то работу, чтобы все время быть в Риме со своей семьей. Сейчас детки немного подросли, и они с женой приняли решение, что он может со мной ездить на турниры. Но все-таки нам приходится выбирать какие-то недели, чтобы он возвращался к семье и также поддерживал свою академию.

- Как вышли на этого специалиста?

- Поиском занимался мой агент. Я как раз была на турнире в Риме и в принципе это все быстро решилось. Сначала он мне должен был просто помочь одну неделю. У нас все сложилось, мы друг друга поняли. Мне понравилось, что он максимально поддерживает всегда. Он очень позитивный человек. Мы легко общаемся, нам интересно вместе.

- Третий круг «Ролан Гаррос», четвертьфинал «Цинциннати» и рекордное для вас попадание в восьмерку лучших на US Open - ваши результаты улучшились, также изменилась психология. Откуда взялась такая уверенность?

- Я могу сказать точно, что стала злее. Действительно, себя такой раньше никогда не видела: я злюсь в правильном русле, все направляю на мяч, на соперницу. Наверное, это и дает мне какие-то другие результаты. Еще есть над чем работать, можно и в этом добавлять, но, скорее всего, основное – что я позволила себе быть злой, такой упрямой, мерзкой и противной на корте.

- Наблюдал на трибунах в Париже, когда вам противостояла Коко Вандевеге. Американка достаточно сильна ментально, но она просто испугалась вашего напора, натиска. Раньше я такого не видел.

- Она очень здорово играла, но я ждала, пока она даст эту слабинку и когда мне удалось вырвать второй сет, она разбила ракетку и для меня это было таким показателем, что я ее, можно сказать, сломала, переломила ход матча.

- Вы как-то работали над тем, чтобы развить в себе психологию победителя?

- Как раз с «Ролан Гаррос» и начала ее развивать. Я немножко почитала. Это были на самом деле просто мои попытки, эксперименты. Особенно это было показательно в первом круге, когда я проиграла первый сет и во втором уступала 0:2.