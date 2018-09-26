Ухань. Квитова, Кербер и Касаткина покидают турнир

противно читать про эти шубы прошло 30 лет а вы досехпор споминаете проних хуже баб базарных а в...

14:17 — korrdon

1) Семирахитушка, зачем ты прикидываешься девушкой? Ну просто интересно. 2) Помню три года назад ...

14:17 — ak228

ты, Снежарамид, определись тогда уже в своих говнокоментах, по ЗМ, делай разбивку по воспитанника...

14:17 — Алекс Морган

Судя по накалу страстей у нас в Украине появилось новые дерби ДК-Марик и Шахта-Зоря

14:13 — korrdon

Да хоть 90%. Соперников просто нет. Насчет ртом это вашей части. ШД с золотым дублем. Ваш уровен...

14:13 — ak228

ага в высказываниях

14:08 — sv30sv

Кордон! В прошлом чемпионате Шахтёр легко стал чемпионом? Ты наверное забыл, что Шахтёр - чемпион...

14:07 — jekavayp

Не силён в латыне , но тут походу что то про наследование