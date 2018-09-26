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Ухань. Квитова, Кербер и Касаткина покидают турнир

Из первой десятки на соревнованиях в Китае осталась только Каролин Возняцки

  • 26.09.2018 14:15
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Jimmie48 Photography. Петра Квитова и Анастасия Павлюченкова
© Jimmie48 Photography. Петра Квитова и Анастасия Павлюченкова
В третьем круге турнира серии Премьер 5 в Ухане неожиданные вылеты не закончились. Чемпионка Уимблдона Анжелик Кербер проиграла Эшли Барти, экс-вторая ракетка мира Петра Квитова уступила Анастасие Павлюченковой, а Дарью Касаткину остановила Доминика Цибулкова.
 
Ухань. Третий круг
 
Эшли Барти (Австралия) – Анжелик Кербер (Германия) – 7:5, 6:1
 
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 6:3, 6:3
 
Доминика Цибулкова (Словакия) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 7:6 (3)
 
Ван Цян (Китай) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:2
 
Арина Соболенко (Беларусь) – София Кенин (США) – 6:3, 6:3
 
Таким образом, на данный момент на турнире остается только одна представительница топ-10 мирового тенниса. Это Каролин Возняцки, которой еще предстоит матч третьего раунда против Моники Пуиг из Пуэрто-Рико.
 
Ранее турнир покинула Элина СвитолинаСимона Халеп и другие теннисистки из первой десятки рейтинга WTA.
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Источник — Sport.ua

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