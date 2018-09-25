Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Симона Халеп покидает турнир в Ухане

Румынская теннисистка проиграла Доминике Цибулковой во втором круге соревнований

  • 25.09.2018 19:38
  • 206 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп

26-летняя румынская теннисистка Симона Халеп, занимающая первую строчку в мировом рейтинге, проиграла 29-летней словачке Доминике Цибулковой во втором круге турнира в Ухане.

Поединок длился два сета: 6/0, 7/5.

Примечательно, что до этого матча Халеп выиграла 18 из 19-ти своих поединков.

Общий призовой фонд турнира в Ухане составляет $2,746 миллиона.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.