Симона Халеп покидает турнир в Ухане

26-летняя румынская теннисистка Симона Халеп, занимающая первую строчку в мировом рейтинге, проиграла 29-летней словачке Доминике Цибулковой во втором круге турнира в Ухане.
Поединок длился два сета: 6/0, 7/5.
Примечательно, что до этого матча Халеп выиграла 18 из 19-ти своих поединков.
Общий призовой фонд турнира в Ухане составляет $2,746 миллиона.
Источник — Sport.ua
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