Симона Халеп покидает турнир в Ухане

19:53 — Виктор Лаварько

Куда лучше по 2+2 смотреть и за 15 минут до окончания матча начать смотреть Конана.))))

19:44 — cloud_on

Минусовать можно сколько угодно.. И желчью брызгать тоже.. Только лучше задумайтесь, почему матчи...