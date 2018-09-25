Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ухань. Свитолина проиграла в стартовом матче

Украинка не сумела одолеть Арину Соболенко из Беларуси

  • 25.09.2018 08:01
  • 1425 просмотров
  • 10 комментариев
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла поединок второго круга на хардовом турнире серии Премьер 5 в Ухане. Украинка уступила в стартовом матче представительнице Беларуси Арине Соболенко (№20 WTA). 

Ухань. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 4:6, 6:2, 1:6

С начала поединка было понятно, что Свитолиной придется несладко. Соболенко играла в полную силу и, что самое главное, внимательно слушала тренера Дмитрия Турсунова, главная задача которого состоит в том, чтобы не дать Арине расслабиться в самый неподходящий момент. Именно это случилось после счета 2:2. Представительница Беларуси включила эконом-режим, перестала работать ногами и очень быстро была наказана за это украинкой – 2:4. После наставлений Турсунова Соболенко заиграла совсем по-другому, отдав Элине всего 3 очка в четырех последующих геймах. К сожалению, выход тренера Свитолиной не помог. После наставлений Ника Савиано первая ракетка Украины получила от соперницы тройной сетбол и проигрыш в партии.
 

Элина Свитолина и Ник Савиано
 
Во втором сете ожидалось быстрое поражение нашей теннисистки, особенно после отданного брейка в самом начале партии. Но случилось что-то невероятное и Элина забрала шесть геймов подряд. По правде говоря, ожесточенная борьба была практически в каждом из них, но Свитолиной удавалось выигрывать очки за счет своего опыта, а также благодаря некой расслабленности Соболенко. Да и подала на сет Элина только с пятого раза, ожидался тяжелый третий сет.
 
На деле борьбы в финальной партии практически не получилось и это очень настораживает. Слишком много вот таких вот легких третьих сетов было отдано соперницам за последнее время. Хотя с нынешней формой Свитолиной действительно тяжело сражаться против мощных атакующих теннисисток. За счет силы перебить не получается, а вот великолепная защитная игра куда-то пропала. 
 
Раннее поражение в Ухане может негативно сказаться на шансах Свитолиной сыграть на Итоговом турнире. 
 

Отметим, что это всего второй вылет украинки в стартовых для себя матчах турниров WTA в 2018-м году (ранее было поражение в первом круге Уимблдона от Татьяны Марии).


Арина Соболенко

Добавим, что для Соболенко это 19-я победа в трехсетевых поединках в текущем году. Это рекордный показатель в WTA-туре. На втором месте Кики Бертенс с 10-ю победами.
 

В третьем круге Соболенко сыграет против Юлия Гёргес или Софии Кенин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Henriklarsson
    online
      Henriklarsson, 25.09.2018 08:25
    0
    интересна там
    Ссылка
    Henriklarsson
    online
      Henriklarsson, 25.09.2018 08:25
    +1
    alesandro88, 25.09.2018 08:20
    Все очень просто . Как по мне, у Элины два пути. Первый , завязывать с теннисом и идти в модели полноценно. Второй , возвращать ту физическую мощь и развиватся в теннисе.
    не думаю что она кому-то Игоревна как модель без теннисных успехов
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 25.09.2018 08:21
    +3
    Все закономірно, якщо зважати на манеру гри тенісисток і іх теперішній рівень. Це колись Еліна була королевою Прем'єрів, поки не схудла і в неі замість першоі подачі 170 км не стало бозна що.

    Шанси на Сінгапур тануть, а не поіздка на Підсумковий турнір це ще -500 очок у рейтингу. Питання що там Еліні робити вважаю риторичним, бо навіть 3 поразки там це 125&#215;3=375 очок, краще так ніж нічого...

    Ну і про тренера: іншим тренер допомагає (Стівенс, Халеп, та ж Сабаленко) і вони після цього грають краще, а в Еліни тренер тільки для галочки. А цей Савіано взагалі говорить, як людина при смерті, як він може когось мотивувати?
    Ссылка
    alesandro88
    online
      alesandro88, 25.09.2018 08:20
    +6
    Все очень просто . Как по мне, у Элины два пути. Первый , завязывать с теннисом и идти в модели полноценно. Второй , возвращать ту физическую мощь и развиватся в теннисе.
    Ссылка
    killiastorm
    online
      killiastorm, 25.09.2018 08:19
    -1
    Все тримається на ногах. В білоруського Арні вони потужні, непропорційно довгі, з чудово розвиненими м'язами. Такими ногами можна нон стоп на Говерлу туди і назад за пів години збігати.
    А в Елі худенькі, кривенькі, як в тараньки, і ця недолуга татуха, на зморщеній після втрати м'яса шкірі(
    Ссылка
    Юрий Луговской
    online
      Юрий Луговской, 25.09.2018 08:11
    0
    killiastorm, 25.09.2018 08:10
    Не будемо вникати, чому Елька без боротьби поспішила закрити цю партію.
    Напевно це щось пов'язане з менструацією.
    . По моему с головой.
    Ссылка
    Юрий Луговской
    online
      Юрий Луговской, 25.09.2018 08:10
    -2
    Разьве может моська победить слона! Седьмая от двадцатой, решающий сел 1-6. Цель, попасть на итоговый. Вопрос- с ЧЕМ? ПОЗОР!!!
    Ссылка
    killiastorm
    online
      killiastorm, 25.09.2018 08:10
    -3
    Не будемо вникати, чому Елька без боротьби поспішила закрити цю партію.
    Напевно це щось пов'язане з менструацією.
    Ссылка
    Vizuals
    online
      Vizuals, 25.09.2018 08:08
    +2
    Свитолина перестала показывать характер. Как обзавелась деньгами и респектабельной жизнью в Англии, стала показывать мягкотелую игру. Да еще эта дурацкая подсушка, которая уже сколько месяцев показывает, что это явно не на пользу - удар пропал.
    Ссылка
    kh_2018
    online
      kh_2018, 25.09.2018 08:04
    +1
    Первый укороченный Элина решила сделать при счёте 0:4 в третьем сете, это всё что можно сказать о тактике, жаль но она так и смогла "собраться" и результат закономерный.
    Ссылка
    alesandro88
    online
      alesandro88, 25.09.2018 08:20
    +6
    Все очень просто . Как по мне, у Элины два пути. Первый , завязывать с теннисом и идти в модели полноценно. Второй , возвращать ту физическую мощь и развиватся в теннисе.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 25.09.2018 08:21
    +3
    Все закономірно, якщо зважати на манеру гри тенісисток і іх теперішній рівень. Це колись Еліна була королевою Прем'єрів, поки не схудла і в неі замість першоі подачі 170 км не стало бозна що.

    Шанси на Сінгапур тануть, а не поіздка на Підсумковий турнір це ще -500 очок у рейтингу. Питання що там Еліні робити вважаю риторичним, бо навіть 3 поразки там це 125&#215;3=375 очок, краще так ніж нічого...

    Ну і про тренера: іншим тренер допомагає (Стівенс, Халеп, та ж Сабаленко) і вони після цього грають краще, а в Еліни тренер тільки для галочки. А цей Савіано взагалі говорить, як людина при смерті, як він може когось мотивувати?
    Ссылка
    Vizuals
    online
      Vizuals, 25.09.2018 08:08
    +2
    Свитолина перестала показывать характер. Как обзавелась деньгами и респектабельной жизнью в Англии, стала показывать мягкотелую игру. Да еще эта дурацкая подсушка, которая уже сколько месяцев показывает, что это явно не на пользу - удар пропал.
    Ссылка
    Henriklarsson
    online
      Henriklarsson, 25.09.2018 08:25
    +1
    alesandro88, 25.09.2018 08:20
    Все очень просто . Как по мне, у Элины два пути. Первый , завязывать с теннисом и идти в модели полноценно. Второй , возвращать ту физическую мощь и развиватся в теннисе.
    не думаю что она кому-то Игоревна как модель без теннисных успехов
    Ссылка
    kh_2018
    online
      kh_2018, 25.09.2018 08:04
    +1
    Первый укороченный Элина решила сделать при счёте 0:4 в третьем сете, это всё что можно сказать о тактике, жаль но она так и смогла "собраться" и результат закономерный.
    Ссылка
    Henriklarsson
    online
      Henriklarsson, 25.09.2018 08:25
    0
    интересна там
    Ссылка
    Юрий Луговской
    online
      Юрий Луговской, 25.09.2018 08:11
    0
    killiastorm, 25.09.2018 08:10
    Не будемо вникати, чому Елька без боротьби поспішила закрити цю партію.
    Напевно це щось пов'язане з менструацією.
    . По моему с головой.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.