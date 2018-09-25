Ухань. Свитолина проиграла в стартовом матче

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла поединок второго круга на хардовом турнире серии Премьер 5 в Ухане. Украинка уступила в стартовом матче представительнице Беларуси Арине Соболенко (№20 WTA).

Ухань. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 4:6, 6:2, 1:6

С начала поединка было понятно, что Свитолиной придется несладко. Соболенко играла в полную силу и, что самое главное, внимательно слушала тренера Дмитрия Турсунова, главная задача которого состоит в том, чтобы не дать Арине расслабиться в самый неподходящий момент. Именно это случилось после счета 2:2. Представительница Беларуси включила эконом-режим, перестала работать ногами и очень быстро была наказана за это украинкой – 2:4. После наставлений Турсунова Соболенко заиграла совсем по-другому, отдав Элине всего 3 очка в четырех последующих геймах. К сожалению, выход тренера Свитолиной не помог. После наставлений Ника Савиано первая ракетка Украины получила от соперницы тройной сетбол и проигрыш в партии.



Элина Свитолина и Ник Савиано Элина Свитолина и Ник Савиано

Во втором сете ожидалось быстрое поражение нашей теннисистки, особенно после отданного брейка в самом начале партии. Но случилось что-то невероятное и Элина забрала шесть геймов подряд. По правде говоря, ожесточенная борьба была практически в каждом из них, но Свитолиной удавалось выигрывать очки за счет своего опыта, а также благодаря некой расслабленности Соболенко. Да и подала на сет Элина только с пятого раза, ожидался тяжелый третий сет.

На деле борьбы в финальной партии практически не получилось и это очень настораживает. Слишком много вот таких вот легких третьих сетов было отдано соперницам за последнее время. Хотя с нынешней формой Свитолиной действительно тяжело сражаться против мощных атакующих теннисисток. За счет силы перебить не получается, а вот великолепная защитная игра куда-то пропала.

Раннее поражение в Ухане может негативно сказаться на шансах Свитолиной сыграть на Итоговом турнире.

Отметим, что это всего второй вылет украинки в стартовых для себя матчах турниров WTA в 2018-м году (ранее было поражение в первом круге Уимблдона от Татьяны Марии).



Арина Соболенко

Добавим, что для Соболенко это 19-я победа в трехсетевых поединках в текущем году. Это рекордный показатель в WTA-туре. На втором месте Кики Бертенс с 10-ю победами.

В третьем круге Соболенко сыграет против Юлия Гёргес или Софии Кенин.