Ухань. Кенин обыграла Гёргес и сыграет против Соболенко

19-летняя теннисистка София Кенин (№62 WTA) вышла в третий тур хардового турнира серии Премьер 5 в Ухане. Во втором круге американка в трех сетах одолела десятую ракетку мира Юлию Гёргес.
Ухань. Второй круг
София Кенин (США) – Юлия Гёргес (Германия) – 6:3, 2:6, 6:4
Отметим, что для Софии эти вторая победа при трех поражениях над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга в 2018-м году.
Кенин могла стать соперницей Элины Свитолиной, но украинка во втором круге проиграла Арине Соболенко из Беларуси.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.