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Ухань. Кенин обыграла Гёргес и сыграет против Соболенко

19-летняя американка российкого происхождения вышла в третий раунд турнира в Китае

  • 25.09.2018 10:52
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Getty Images. София Кенин
© Getty Images. София Кенин
19-летняя теннисистка София Кенин (№62 WTA) вышла в третий тур хардового турнира серии Премьер 5 в Ухане. Во втором круге американка в трех сетах одолела десятую ракетку мира Юлию Гёргес.
 
Ухань. Второй круг
София Кенин (США) – Юлия Гёргес (Германия) – 6:3, 2:6, 6:4
 
Отметим, что для Софии эти вторая победа при трех поражениях над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга в 2018-м году. 
 
Кенин могла стать соперницей Элины Свитолиной, но украинка во втором круге проиграла Арине Соболенко из Беларуси.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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