Ухань. Кенин обыграла Гёргес и сыграет против Соболенко

Абсолютно згоден. Є дуже старе правило - не пробуй зробити краще те, що нормально працює. На АО в...

Ахах, нажаловались, какой грубый тренеришка у Саболенки)) кричит на бедную, ругает, советской зак...

11:57 — vovadocent

Не тому що Рональдо комусь не подобається, а тому що тепер він не був кращий. Серед напів на ЧС н...

11:41 — space1961

пишу еще раз-Модрич не выдающийся игрок,он игрок выдающихся команд-Реала и сборной Хорватии!И есл...