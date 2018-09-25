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ВИДЕО ДНЯ. Урок мотивации от тренера Соболенко в матче со Свитолиной

«Закрой рот и играй». Дмитрий Турсунов знает, как разговаривать со своей подопечной

  • 25.09.2018 09:54
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Getty Images. Арина Соболенкj
© Getty Images. Арина Соболенкj
Дмитрий Турсунов, тренер Арины Соболенко, провел воспитательную беседу со своей клиенткой во время второго сета поединка против Элины Свитолиной.
 
«После каждого удара ты смотришь на меня. Я тебе что какой-то волшебник? Скажу слово и ты перестанешь ошибаться, да? А не пробовала просто заткнуть свой рот? В голове у себя.
 
Такое ощущение, что ты прямо какой-то Роджер Федерер, который играет без ошибок. Посмотри сколько он порет. С чего ты решила, что ты будешь меньше ошибаться? Просто когда ты ошибаешься, а потом еще ходишь сопли жуешь после этого, – ты этим ей (Свитолиной - прим.) показываешь, что с тобой можно играть. Для чего ты это делаешь? Для того, чтобы каждый, кто выходил на корт думал, что ты истеричка и сама все отдашь? Когда ты уже научишься? На одни и те же грабли наступаешь постоянно.
 
Закрой свой рот и начни играть в теннис. Ошиблась – дальше иди. Это матч, тебе никто из корзинки здесь не накидывает», – сказал Турсунов.
 
Пламенная речь тренера помогла и Соболенко уверенно выиграла третий сет.
 
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Источник — YouTube

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