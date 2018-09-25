Катерина Козлова – Ирина Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

07:12 — killiastorm

2:4, все норм, Дольф(іна) вже стогне при ударі)

07:01 — vit-2

Зараз у білоруски знову тренер вийде на корт....

07:00 — vit-2

На захист Еліни хочу сказати: спробуйте зіграти проти Лунгрена в спідниці, особливо якщо зважити ...

06:55 — vit-2

Хочу звісно помилятися, але боротьба в 2-му сеті буде лише на подачах Еліни, і то до першого брей...

06:49 — frack7

Жаль ребята, но чуда не будет похоже ( Это, как в боксе, надежда на лакипанч, только тут надо мно...

06:45 — kh_2018

Пытаться перебить Сабаленко плохая идея, если не изменит тактику во втором сете то без шансов.

06:43 — ololoshechky5

З 4:2 до 4:6 за 5хв. Ніби й не міняла тренера