Катерина Козлова – Ирина Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 сентября украинская теннисистка Катерина Козлова (№119 WTA) проведет поединок первого круга на турнире в Ташенте. Соперницей украинки станет первая сеяная Ирина-Кармела Бегу (№53 WTA) из Румынии.
Поединок будет сыгран первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 08:00 по Киеву.
Ранее теннисистки встречались 3 раза, румынка ведет со счетом 2:1, но украинка выиграла последнюю очную встречу.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
Также свой матч в 08:00 начнет Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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