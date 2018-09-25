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Катерина Козлова – Ирина Бегу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на турнире в Узбекистане

  • 25.09.2018 06:38
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БТУ, Катерина Козлова
© БТУ, Катерина Козлова
25 сентября украинская теннисистка Катерина Козлова (№119 WTA) проведет поединок первого круга на турнире в Ташенте. Соперницей украинки станет первая сеяная Ирина-Кармела Бегу (№53 WTA) из Румынии. 
 
Поединок будет сыгран первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 08:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки встречались 3 раза, румынка ведет со счетом 2:1, но украинка выиграла последнюю очную встречу.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
 
Также свой матч в 08:00 начнет Марта Костюк.
 
 
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Источник — Sport.ua

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