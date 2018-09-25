Марта Костюк – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 сентября 16-летняя украинка Марта Костюк (№123 WTA) проведет поединок первого круга на турнире в Ташенте. Соперницей украинки станет Аранча Рус из (№109 WTA) из Нидерландов.
Поединок будет сыгран первым запуском на корте №1. Время начала матча – 08:00 по Киеву.
Ранее между собой теннисистки не встречались.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
Также свой матч в 08:00 начнет Катерина Козлова.
Источник — Sport.ua
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