Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марта Костюк – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на турнире в Узбекистане

  • 25.09.2018 06:25
  • 217 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
25 сентября 16-летняя украинка Марта Костюк (№123 WTA) проведет поединок первого круга на турнире в Ташенте. Соперницей украинки станет Аранча Рус из (№109 WTA) из Нидерландов. 
 
Поединок будет сыгран первым запуском на корте №1. Время начала матча – 08:00 по Киеву.
 
Ранее между собой теннисистки не встречались.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
 
Также свой матч в 08:00 начнет Катерина Козлова.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.