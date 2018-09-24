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СВИТОЛИНА: «Моя цель – сыграть на Итоговом турнире в Сингапуре»

Украинская теннисистка – о подготовке к старту на турнире в Ухане

  • 24.09.2018 15:41
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Wuhan Open. Элина Свитолина
© Wuhan Open. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась целями на остаток сезона, а также рассказала о подготовке к старту на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
 
«Я все еще не прошла квалификацию в Сингапур на Итоговый турнир WTA. Для меня это цель. Очевидно, что для меня это большая мотивация. После US Open у меня было несколько дней для отдыха. Я сразу же вернулась к тренировкам. Я была настроена приехать во Флориду и тренироваться с Ником Савиано, чтобы хорошо отыграть в Азии. Это также будет значить для меня очень много в перспективе на следующий сезон. 
 
Я помню свой первый полуфинал в Ухане, когда турнир впервые тут проводился (в 2014 году). Помню то чувство, когда я не могла обыграть никого из топ-10. Это было большое дело. Сейчас все изменилось. Такие моменты помогают, иногда очень тяжело их преодолеть, но таков путь. Вот почему теннис такой отличный вид спорта. У тебя могут быть взлеты и падения, а когда ты прорываешься вперед, тогда чувствуешь себя потрясающе, что добился чего-то.
 
Выгляжу немного усталой? Нет, вовсе не чувствую усталости из-за адаптации к часовому поясу. Чувствую себя хорошо, я готова играть. Раньше я уже хорошо выступала в Ухане, поэтому мне приятно сюда вернуться. В прошлом году мне не удалось тут выступить. Турнир во многом стал лучше. У нас другой отель, все довольно здорово организовано. Так что я очень рада быть здесь. Жду своего матча», – сказала Свитолина.
 
Отметим, что в своем стартовом матче на турнире украинка сыграет против Арины Соболенко из Беларуси, которая в первом круге обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро
 
На данный момент Свитолина занимает шестое место в Чемпионской гонке, по итогам которой восемь теннисисток получат право сыграть в Сингапуре. Кики Берсенс, которая занимает девятую позицию, отстает на три сотни очков. Квалифицировались на Итоговый турнир пока что только Симона Халеп и Анжелик Кербер.
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Источник — Большой теннис Украины

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