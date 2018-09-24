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Свитолина узнала первую соперницу в Ухане 13:49 — Николай Назаров Сабаленка сейчас очень сильная. не удивлюсь поражению Свитолиной, но надеюсь на лучшее 13:47 — dudigo78 без надії сподіваюсь (с). Мало шансів, але будем надіятись

БОЙКО: «Когда Динамо проигрывает, такое ощущение, что всем хорошо» 13:48 — rovenko А у нас сейчас есть нормальные вратари в ЧУ?

Ворскла вырвала победу у Зари в зрелищном противостоянии 13:47 — pulse240 А я что спорю с тем, на сколько справедливо Ворскла заняла 3 место?? Я лишь константирую то, что ...

Пять причин, почему Суркис не увольняет Хацкевича 13:46 — Di-Max2 Отставка Хацкевича ничего не изменит, нужно менять всю клубную системуи добавить тут больше нечег...

Почему у Раванелли не получилось в Арсенале 13:45 — Dima Any так хто власник цього клубу , я так і не зрозумів !!!

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не считаю Беседина футболистом» 13:43 — Василий Потапенко леон КОЗЕЛ !!!

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Стыдно разбирать пропущенные мячи Динамо» 13:41 — digital_summer Бронза Бундеслиги это сельские парни?