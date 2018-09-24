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Свитолина узнала первую соперницу в Ухане

Украинка сыграет с Ариной Соболенко

  • 24.09.2018 13:30
  • 366 просмотров
  • 2 комментария
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Eurosport. Элина Свитолина
© Eurosport. Элина Свитолина

В первом раунде престижного турнира WTA в Ухане Арина Соболенко обыграла Карлу Суарес-Наварро со счетом 7:6(2), 2:6, 6:2.

Таким образом, именно Соболенко станет первой соперницей Элины Свитолиной, которая стартует в Ухане со второго раунда.

Напомним, в рейтинге WTA Свитолина сохранила 6-ю позицию. Ранее украинка определилась с новым тренером.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Nikuss22
    online
      Nikuss22, 24.09.2018 13:49
    0
    Сабаленка сейчас очень сильная. не удивлюсь поражению Свитолиной, но надеюсь на лучшее
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.09.2018 13:47
    0
    без надії сподіваюсь (с). Мало шансів, але будем надіятись
    Ссылка
    Nikuss22
    online
      Nikuss22, 24.09.2018 13:49
    0
    Сабаленка сейчас очень сильная. не удивлюсь поражению Свитолиной, но надеюсь на лучшее
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.09.2018 13:47
    0
    без надії сподіваюсь (с). Мало шансів, але будем надіятись
    Ссылка
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