Свитолина узнала первую соперницу в Ухане

В первом раунде престижного турнира WTA в Ухане Арина Соболенко обыграла Карлу Суарес-Наварро со счетом 7:6(2), 2:6, 6:2.
Таким образом, именно Соболенко станет первой соперницей Элины Свитолиной, которая стартует в Ухане со второго раунда.
Напомним, в рейтинге WTA Свитолина сохранила 6-ю позицию. Ранее украинка определилась с новым тренером.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.