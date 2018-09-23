Свитолина определилась с тренером

14:37 — Footbolboy

Не пиши глупости, все шло под контролем. И как только была дана команда, поединок закончился в дв...

14:31 — deynego

Да никуда тот Витязь не отлетал)))...пропустил раз и это удар оказался фатальным!!! А так....мерт...