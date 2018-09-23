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Свитолина определилась с тренером

До конца сезона она будет работать с Ником Савиано

  • 23.09.2018 12:53
  • 1933 просмотра
  • 2 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Шестая ракетка мира Элина Свитолина заявила, что будет сотрудничать с тренером Ником Савиано до конца этого сезона. Она тренировалась с ним в Майами после US Open.
 
Раньше Савиано работал с Эжени Бушар и Слоун Стивенс.
 
Напомним, Свитолина закончила сотрудничество с тренером Тьерри Аскьоном.
 
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Источник — WTA Insider

(4 голоса)

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Комментарии
    legaland
    online
      legaland, 23.09.2018 13:55
    0
    Більше від неї самої буде залежати якість гри, ніж від тренера.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.09.2018 13:18
    +3
    шило на мило, мені так здається. не бачу серйозних здобутків цього тренера
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.09.2018 13:18
    +3
    шило на мило, мені так здається. не бачу серйозних здобутків цього тренера
    Ссылка
    legaland
    online
      legaland, 23.09.2018 13:55
    0
    Більше від неї самої буде залежати якість гри, ніж від тренера.
    Ссылка
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