Свитолина определилась с тренером

Шестая ракетка мира Элина Свитолина заявила, что будет сотрудничать с тренером Ником Савиано до конца этого сезона. Она тренировалась с ним в Майами после US Open.
Раньше Савиано работал с Эжени Бушар и Слоун Стивенс.
Напомним, Свитолина закончила сотрудничество с тренером Тьерри Аскьоном.
На следующей неделе первая ракетка Украины стартует на турнире в Ухане.
Источник — WTA Insider
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