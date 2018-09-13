Свитолина будет работать с бывшим тренером Стивенс и Бушар

Шестая ракетка мира Элина Свитолина начала работать с Ником Савиано.
Как сообщает Tennis.life, украинская теннисистка обсуждала сотрудничество со специалистом на US Open. Напомним, после турнира Свитолина объявила о прекращении работы с тренером Тьерри Аксьоном.
62-летний Ник Савиано в свое время работал с Эжени Бушар и Слоун Стивенс.
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