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Свитолина будет работать с бывшим тренером Стивенс и Бушар

Украинка нашла замену Терри Аксьону

  • 13.09.2018 10:50
  • 898 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Шестая ракетка мира Элина Свитолина начала работать с Ником Савиано.
 
Как сообщает Tennis.life, украинская теннисистка обсуждала сотрудничество со специалистом на US Open. Напомним, после турнира Свитолина объявила о прекращении работы с тренером Тьерри Аксьоном.
 
62-летний Ник Савиано в свое время работал с Эжени Бушар и Слоун Стивенс.
 
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(5 голосов)

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Комментарии
    Andriy Cherkas
    online
    Andriy Cherkas, 13.09.2018 11:45
    +1
    good luck!
    Ссылка
    Andriy Cherkas
    online
    Andriy Cherkas, 13.09.2018 11:45
    +1
    good luck!
    Ссылка
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