Свитолина будет работать с бывшим тренером Стивенс и Бушар

12:04 — Владимир Копяк

Я надеюсь, что не алкашей будущих он будет готовить в этой академии.Но я бы советовал родителям ...

12:03 — Владимир Копяк

Я надеюсь, что не алкашей будущих он будет готовить в этой академии.Но я бы советовал родителям ...

12:02 — Хасан Курмангалиев

Ой сейчас начнется...П.С. Хотя я б не против, чтоб у нас появилась пара - другая Милевских в лучш...

11:59 — Немецкая Ст.м Позняки

Лучше б он этого не говорил)