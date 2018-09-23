Тим выиграл турнир в Санкт-Петербурге

Австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем турнира в Санкт-Петербурге с призовым фондом, превышающим $ 1,1 млн. В финале соревнований Тим нанес поражение словаку Мартину Клижану со счетом 6:3, 6:1.

Матч продлился 1 час и 8 минут. Тим, посеянный на турнире под 1-м номером, в финале сделал 3 эйса, реализовал 4 брейк-пойнта и допустил 1 двойную подачу. Клижан, занимающий 65-е место в рейтинге ATP, 4 раза подавал навылет и допустил 1 двойную ошибку. Тим уже в третий раз обыграл Клижана в своей карьере, словак побеждал лишь однажды.

В прошлом году победителем турнира в Санкт-Петербурге стал босниец Дамир Джумхур.