Ухань. Цуренко проиграла Касаткиной в первом круге

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№26 WTA) проиграла первый поединок на хардовом турнире серии Премьер 5 в Ухане. В стартовом поединке украинка в равной борьбе уступила первой ракетке России Дарье Касаткиной (№13 WTA).
Ухань. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 4:6, 5:7
В обоих сетах была равная борьба до счета 4:4, после чего Касаткина ,была немного лучше. Хотя, стоит отметить, что обе теннисистки показали теннис низкого уровня.
Таким образом, украинская теннисистка не смогла защитить свои очки. В прошлом сезоне Цуренко прошла во второй раунд.
Во втором круге россиянка сыграет против Бернарды Перы или Сю Ван.
Элина Свитолина вступит в борьбу со второго круга.
Источник — Sport.ua
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