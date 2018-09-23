Ухань. Цуренко проиграла Касаткиной в первом круге

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№26 WTA) проиграла первый поединок на хардовом турнире серии Премьер 5 в Ухане. В стартовом поединке украинка в равной борьбе уступила первой ракетке России Дарье Касаткиной (№13 WTA).

Ухань. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 4:6, 5:7

В обоих сетах была равная борьба до счета 4:4, после чего Касаткина ,была немного лучше. Хотя, стоит отметить, что обе теннисистки показали теннис низкого уровня.

Таким образом, украинская теннисистка не смогла защитить свои очки. В прошлом сезоне Цуренко прошла во второй раунд.

Во втором круге россиянка сыграет против Бернарды Перы или Сю Ван.