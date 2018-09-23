Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ухань. Цуренко проиграла Касаткиной в первом круге

Вторая ракетка Украины уступила в двух сетах

  • 23.09.2018 13:26
  • 835 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№26 WTA) проиграла первый поединок на хардовом турнире серии Премьер 5 в Ухане. В стартовом поединке украинка в равной борьбе уступила первой ракетке России Дарье Касаткиной (№13 WTA). 
 
Ухань. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 4:6, 5:7
 
В обоих сетах была равная борьба до счета 4:4, после чего Касаткина ,была немного лучше. Хотя, стоит отметить, что обе теннисистки показали теннис низкого уровня. 
 
Таким образом, украинская теннисистка не смогла защитить свои очки. В прошлом сезоне Цуренко прошла во второй раунд.
 
Во втором круге россиянка сыграет против Бернарды Перы или Сю Ван.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 23.09.2018 14:12
    +1
    legaland, 23.09.2018 13:52
    Цуренко, як завжди, нестабільна, тому надовго у 30-ці не залишиться.
    До кінця року залишиться, навіть якщо не виграє жодного матчу
    Ссылка
    legaland
    online
      legaland, 23.09.2018 13:52
    +4
    Цуренко, як завжди, нестабільна, тому надовго у 30-ці не залишиться.
    Ссылка
    legaland
    online
      legaland, 23.09.2018 13:52
    +4
    Цуренко, як завжди, нестабільна, тому надовго у 30-ці не залишиться.
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 23.09.2018 14:12
    +1
    legaland, 23.09.2018 13:52
    Цуренко, як завжди, нестабільна, тому надовго у 30-ці не залишиться.
    До кінця року залишиться, навіть якщо не виграє жодного матчу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.