Мария ШАРАПОВА: «Мне нужно больше времени на восстановление»

Мария Шарапова объяснила свое решение досрочно завершить нынешний сезон:

«Я с нетерпением ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить свой титул, но, к сожалению, мне нужно больше времени на восстановление от травмы. Я расстроена в связи с тем, что не смогу сыграть перед своими болельщиками в Тяньцзине.

Надеюсь еще выступить там в будущем. Желаю всем на турнире успешно отпраздновать пятилетие соревнований».