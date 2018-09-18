Мария ШАРАПОВА: «Мне нужно больше времени на восстановление»

Мария Шарапова объяснила свое решение досрочно завершить нынешний сезон:
«Я с нетерпением ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить свой титул, но, к сожалению, мне нужно больше времени на восстановление от травмы. Я расстроена в связи с тем, что не смогу сыграть перед своими болельщиками в Тяньцзине.
Надеюсь еще выступить там в будущем. Желаю всем на турнире успешно отпраздновать пятилетие соревнований».
Источник — WTA
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