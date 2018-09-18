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Мария ШАРАПОВА: «Мне нужно больше времени на восстановление»

Россиянка прокомментировала досрочное завершение сезона

  • 18.09.2018 12:30
  • 389 просмотров
  • 2 комментария
Метки
sportsnet.ca. Мария Шарапова
© sportsnet.ca. Мария Шарапова

Мария Шарапова объяснила свое решение досрочно завершить нынешний сезон:

«Я с нетерпением ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить свой титул, но, к сожалению, мне нужно больше времени на восстановление от травмы. Я расстроена в связи с тем, что не смогу сыграть перед своими болельщиками в Тяньцзине.

Надеюсь еще выступить там в будущем. Желаю всем на турнире успешно отпраздновать пятилетие соревнований».

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    kturjfnktn
    online
      kturjfnktn, 18.09.2018 13:30
    0
    Дурочка с переулочка. Бабок не хватает? Торгуй своей помадой, на жизнь хватит. Травмы замучили? Замуж пора, муж своим "шприцом" быстро тебя вылечит.
    Ссылка
    kturjfnktn
    online
    kturjfnktn, 18.09.2018 13:30
    0
    Дурочка с переулочка. Бабок не хватает? Торгуй своей помадой, на жизнь хватит. Травмы замучили? Замуж пора, муж своим "шприцом" быстро тебя вылечит.
    Ссылка
    kturjfnktn
    online
      kturjfnktn, 18.09.2018 13:30
    0
    Дурочка с переулочка. Бабок не хватает? Торгуй своей помадой, на жизнь хватит. Травмы замучили? Замуж пора, муж своим "шприцом" быстро тебя вылечит.
    Ссылка
    kturjfnktn
    online
    kturjfnktn, 18.09.2018 13:30
    0
    Дурочка с переулочка. Бабок не хватает? Торгуй своей помадой, на жизнь хватит. Травмы замучили? Замуж пора, муж своим "шприцом" быстро тебя вылечит.
    Ссылка
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