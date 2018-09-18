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Стэн ВАВРИНКА: «Главное – закончить сезон без травм»

Швейцарец – о целях на концовку сезона

  • 18.09.2018 12:20
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express.co.uk. Стэн Вавринка
© express.co.uk. Стэн Вавринка

После выступления на US Open Стэн Вавринка рассказал о том, какие цели ставит перед собой на концовку сезона:

«Думаю, что в целом я играю очень хорошо. Я терпеливо продолжаю работать на тренировках, потому что знаю – нужно попытаться выдать хорошую концовку года, приобрести уверенность.

В 2018 у меня ещё есть несколько турниров, и главное для меня сейчас – закончить сезон без травм и провести грамотную подготовку к следующему году. Изо дня в день делать правильные вещи и принимать грамотные решения – вот моя главная цель прямо сейчас».

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Источник — ATP World Tour

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