Стэн ВАВРИНКА: «Главное – закончить сезон без травм»

После выступления на US Open Стэн Вавринка рассказал о том, какие цели ставит перед собой на концовку сезона:

«Думаю, что в целом я играю очень хорошо. Я терпеливо продолжаю работать на тренировках, потому что знаю – нужно попытаться выдать хорошую концовку года, приобрести уверенность.



В 2018 у меня ещё есть несколько турниров, и главное для меня сейчас – закончить сезон без травм и провести грамотную подготовку к следующему году. Изо дня в день делать правильные вещи и принимать грамотные решения – вот моя главная цель прямо сейчас».