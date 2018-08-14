Вавринка и Азаренко получили уайлд-кард на US Open-2018

Стали известны обладатели уайлд-кардов на US Open-2018 в мужском и женском одиночном разрядах.

У мужчин пропуски в основную сетку турнира получил чемпион 2016 года Стэн Вавринка, а также Тим Смычек, Майкл Ммо, Ноа Рубин, Брэдли Клан и Дженсон Бруксби.

У женщин уайлд-карды получили экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, чемпионка US Open-2004 Светлана Кузнецова, а также Аманда Анисимова, Клэр Лю, Эйша Мухаммед и Уитни Осигве.

US Open-2018 пройдет с 27 августа по 9 сентября.

Ранее сообщалось о том, что US Open-2018 пропустит Михаэла Бузарнеску.