Вавринка и Азаренко получили уайлд-кард на US Open-2018

Стали известны обладатели уайлд-кардов на US Open-2018 в мужском и женском одиночном разрядах.
У мужчин пропуски в основную сетку турнира получил чемпион 2016 года Стэн Вавринка, а также Тим Смычек, Майкл Ммо, Ноа Рубин, Брэдли Клан и Дженсон Бруксби.
У женщин уайлд-карды получили экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, чемпионка US Open-2004 Светлана Кузнецова, а также Аманда Анисимова, Клэр Лю, Эйша Мухаммед и Уитни Осигве.
US Open-2018 пройдет с 27 августа по 9 сентября.
Ранее сообщалось о том, что US Open-2018 пропустит Михаэла Бузарнеску.
Источник — US Open
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