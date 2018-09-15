Молчанов / Стаховский – Гаштау Элиаш / Жоао Соуза. LIVE трансляция

15 сентября Сергей Стаховский и Денис Молчанов сыграют против Гаштау Элиаша и Жоао Соузы парный поединок в рамках противостояния Украины и Португалии за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Матч будет сыгран в Буче (Киевская область). Время начала встречи – 10:30. Это третий поединок матчевого противостояния, пока счет равный 1:1.