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Молчанов / Стаховский – Гаштау Элиаш / Жоао Соуза. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча Кубка Дэвиса

  • 15.09.2018 09:35
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tennisua.org
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15 сентября Сергей Стаховский и Денис Молчанов сыграют против Гаштау Элиаша и Жоао Соузы парный поединок в рамках противостояния Украины и Португалии за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
 
Матч будет сыгран в Буче (Киевская область). Время начала встречи – 10:30. Это третий поединок матчевого противостояния, пока счет равный 1:1.
 
 
 
Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Гаштау Элиаш / Жоао Соуза
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Источник — Sport.ua

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