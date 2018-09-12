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Катерина Козлова – Зарина Дияс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Хиросиме

  • 12.09.2018 21:28
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Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова

В ночь со среды на четверг украинка Катерина Козлова (№123 WTA) сыграет поединок второго круга на турнире в Хиросиме (Япония). Соперницей украинки станет представительница Казахстана Зарина Дияс (№65 WTA).

Поединок пройдет первым запуском, начало матча в 04:30 по киевскому времени

Котировки букмекеров: 3,9 против 1,3

Напомним, что в первом раунде Козлова переиграла китаянку Чжан Ю.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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