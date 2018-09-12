Катерина Козлова – Зарина Дияс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Защита никакая, да и вратарь подвела пару разу твердо. Надо много работать - желание есть, а техн...

21:55 — solova63

шлюха башкирская! Беспринципная туповатая проститутка от биатлона. Всегда его ненавидел. Саша &qu...

21:50 — Vladislav Pohily

В Україні прямо така диктатура й антиросійська пропаганда, що від всяких Медведчуківсько-Портновс...

21:42 — Дульсинея Слобожанская

жаль, без карантина отпустили. может, пищал бы меньше про простых людей - мышебратьев...

21:38 — kuzmen1992

Когда отправлялся на Украину дальше можно не читать. Тупая вата

21:35 — ro-m-an

Вообще плевать, как живут в рашке, нам необязательно чего-то показывать. Зачем нам показывать, ка...