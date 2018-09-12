Катерина Козлова – Зарина Дияс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со среды на четверг украинка Катерина Козлова (№123 WTA) сыграет поединок второго круга на турнире в Хиросиме (Япония). Соперницей украинки станет представительница Казахстана Зарина Дияс (№65 WTA).
Поединок пройдет первым запуском, начало матча в 04:30 по киевскому времени.
Котировки букмекеров: 3,9 против 1,3
Напомним, что в первом раунде Козлова переиграла китаянку Чжан Ю.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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