US Open-2018: фантастична Осака, стабільний Джокер та розлючена Серена

Завершився останній з турнірів Великого Шолому в цьому році. Ювілейний, п’ятдесятий відкритий чемпіонат США у Відкритій ері. Нам він запам’ятається великою кількістю несподіванок в усіх розрядах. Нарешті приводи для радощів знайшлися в українських вболівальників.

Чоловічий одиночний розряд. Фінал.

Новак Джокович – Хуан Мартін дель Потро 6:3, 7:6(4), 6:3

Вже кілька років найкращі тенісисти світу не могли зібратися на Шоломах у повному складі та непоганій формі. Оскільки це, нарешті, сталося (за виключенням лише Маррея), сподівання на високій рівень гри були високими. Проте не можна сказати, що вони виправдалися на всі сто відсотків. Однією з вагомих причин була спекотна погода з високим рівнем вологості, яка півтора тижня дошкуляла гравцям. Сумніваюся, що за звичайних погодних умов Роджер Федерер програв би Джону Міллману в четвертому колі. Чим зробив великий подарунок Новаку Джоковичу, який легко переміг австралійця у наступному ж матчі. Взагалі, у Джокера за весь турнір так і не виникло серйозних проблем із жодним суперником. В перших двох раундах він, хоч і віддав по сету Фучовичу та Сандгрену, але гру з-під контролю не випускав. Решту п’ять матчів Новак закінчив за мінімальну кількість партій.

Рафаель Надаль до старту вважався головним фаворитом турніру. Та ще на першому тижні стало зрозуміло, що з ним щось не так. У третьому колі він програв Карену Хачанову перший сет, і росіянин навіть подавав на другий. Невдало, Рафа зробив зворотній брейк, і тут, в черговий раз цього року, у скрутному для Надаля становищі пішов дощ. Поки над ареною Артура Еша закривали дах, Людина Дощу змогла зібратися та виграти другу партію, а за нею у важкій боротьбі дві останніх. Тривожні дзвоники продовжились у наступному матчі, де Ніколозу Басілашвілі вдалося взяти у іспанця сет. Справжній дзвін гримнув у чвертьфіналі проти Тіма. Австрієць у першій партії розніс першу ракетку світу на друзки, оформивши їй баранку. Далі гра вирівнялася, і Рафі вдалося-таки перемогти. Але тільки на тайбрейку вирішального сету, майже за п’ять годин гри! Після такого поразка від дель Потро у півфіналі не стала несподіванкою. Куди гіршим стало те, що Надаль знову отримав проблеми зі своїм багатостраждальним коліном, знявся після другого сету, і коли повернеться до гри, поки невідомо. Сам Хуан Мартін справжній опір відчув тільки у чвертьфіналі від місцевого гіганта-подавана Ізнера. Американець узяв на тайбрейку перший сет, але далі за рахунок кращого тенісного арсеналу дель Потро мав відчутну перевагу та закономірно переміг.

Прогнози на чоловічий фінал були геть різними. Більшість сходилася на думці, що матч вийде довгим, з перемінними коливаннями в обидва боки. Не вгадали. Новак за рахунок більшої стабільності та постійного завантаження м’яча під бекхенд аргентинцю вів гру, маючи брейк в першій половині кожної з партій. Його спади були локальними, що дозволяло дель Потро зрівнювати рахунок у другому та третьому сетах. Але перемогу в жодному з них серб не віддав. Тож друга звитяга Джоковича на ТВШ цього сезону та 14-та в кар’єрі. Як у Піта Сампраса. Більше тільки в двох тенісистів, і ви знаєте їхні прізвища.

В рейтингу АТР Рафа з Роджером, як і раніше, посідають два перших місця. Джокович піднявся на третє, ХМДП четвертий. У Чемпіонській Гонці цікавіше. Тут Надаль, ясно, перший, а Новак піднявся на другу позицію та разом з іспанцем та Федерером забезпечив собі поїздку до Лондона. Навряд чи щось завадить приєднатися до них дель Потро та Звєрєву.

До номінацій.

Кращий матч.

Рафаель Надаль – Домінік Тім 0:6, 6:4, 7:5, 6:7(4), 7:6(5)

Голівудський сюжет. Нереальний трилер із прогнозованим закінченням. Австрієці повісив Рафі лише 5-ту баранку за кар’єру, але перемогти так і не зміг. Підсумком майже п’яти годин гри стала помилка Тіма на смеші при матчболі іспанця. Щоправда, перемога Надаля виявилася пірровою: в наступному матчі з дель Потро вже не юний організм не витримав. Знову коліно, і пропустити Рафі доведеться від кількох тижнів до кількох місяців. Все ж сподіваємося побачити його в Лондоні.

Прорив турніру – Хуан Мартін дель Потро.

Аргентинець давно знаходиться в обоймі претендентів на вирішальні раунди Шоломів. Проте власні травми та домінація Четвірки постійно заважають йому діставатися фіналів. Цьогорічний виявився лише другим у кар’єрі. Перший, 9 років тому, переможний, був саме у Нью-Йорку.

Головний невдаха – Рафаель Надаль.

Мало того, що турнірний шлях Рафи закінчився ще на стадії чвертьфіналу, так ще й травмою. На який час вона залишить іспанця поза грою, поки невідомо. Надалю потрібно зрозуміти, що він вже не хлопчик, і зменшити кількість турнірів, в яких він приймає участь. А ще ж збирався грати у Кубку Девіса…

Улюбленець фортуни – Новак Джокович.

Сталося так, що саме перед виходом на Джокера програли спочатку Федерер, а потім і Надаль. В підсумку матчі проти Міллмана та дель Потро не стали для нього проблемою. Везіння для Джоковича, та навпаки – для вболівальників тенісу.

Наші.

Про наш чоловічий теніс зараз можна говорити або хороше, або нічого, крім правди. Я за другий варіант. Стаховський та Марченко вилетіли ще в першому колі кваліфікації, і що наша збірна буде робити у кінці тижня в матчах кубку Девіса проти португальців, навіть не маю гадки. Для порівняння, Жуан Соуза дійшов до четвертого кола ЮСО.

Жіночий одиночний розряд. Фінал.

Наомі Осака – Серена Вільямс 6:2, 6:4

Жіночий теніс вкотре доказав свою непередбачуваність. В перший же день, у першому ж запуску програла перша ракетка світу та одна з головних фавориток US Open Симона Халеп. Монреаль та Цинциннаті, очевидно, вийшли боком. Її кривдниця, естонка Кайя Канепі, дійшла аж до четвертого кола, де навіть спромоглася взяти один сет у Серени Вільямс. Ще одна претендентка на титул та минулорічна переможниця турніру, Слоан Стівенс, важко переносила спеку, ледь не програвши у другому колі Ангеліні Калініній. Щоправда, потім Стівенс зібралася та здолала непростих Азаренку та Мертенс. Та вихід у чвертьфінал став її останнім успіхом. Анастасія Севастова не залишила Слоан жодних шансів. Взагалі, до чвертьфіналу дісталися лише дві представниці топ-10: Стівенс та Плішкова. Чешка поступилася там Серені, тож ніхто з чільної десятки до півфіналу не потрапив. Окрім Вільямс-молодшої та Севастової, туди пройшли ще минулорічна фіналістка Медісон Кіз та японка Наомі Осака. Американці та японці пощастило не зустріти на своєму шляху нікого з топ-20. Щоправда, Осака в четвертому колі провела дуже важку гру проти такої ж молодої та потужної Арини Сабаленки.

У півфіналах боротьби не вийшло. Серена прогнозовано легко здолала Севастову, а Осака теж без проблем, але вже несподівано перемогла Кіз. Якщо з Сереною все зрозуміло, то передбачити у фіналі ЮСО присутність японки міг, мабуть, тільки екстрасенс. Не маючи з весни взагалі ніяких результатів, програвши в перших колах Монреалю та Цинциннаті, Наомі за весь турнір віддала лише сет Сабаленці, відвантаживши перед тим дві баранки її співвітчизниці Саснович! Та головне, що змінилася гра Осаки. Раніше вона грала у традиційний «бий-біжи», а зараз вперше проявила себе грамотною та терплячою тенісисткою. А їй лише 20. Все попереду.

Перед фіналом десь на рівні підсвідомості були думки, що Наомі зможе нав’язати боротьбу Серені. Проте серйозно про можливість перемоги важко було казати. Та несподівано виявилося, що Осака не поступається суперниці в потужності та техніці. До цього додалася краща зібраність та очевидна перевага в русі. Вільямс взяла стартовий гейм зустрічі, але потім програла поспіль аж п’ять! Перший сет пішов до скарбнички японки. На початку другої партії Серена ніби прийшла до тями та повела 3:1. Осака тут же зробила зворотній брейк і на корті розпочалося найцікавіше. Шкода, до тенісу це не мало відношення. Серена зі злості розбила ракетку, за що отримала друге попередження від рефері Карлоса Рамоса (першим вона має завдячувати своєму тренеру Патріку Муратоглу за підказку) та автоматичне зняття очка. Обурення Серени ніякого значення не мало. В такому стані Вільямс програла ще два гейми. При переході за рахунку 3:4 в неї остаточно зірвало дах. У водоспаді претензій до рефері фігурували і відношення чоловіків до жінок, і «яжематеринство», і обвинувачення у крадіжці очок. За це Серену було оштрафовано на цілий гейм. Наступну свою подачу вона ще взяла (а можливо, японка просто повернула її суперниці), та на матч Осака подала впевнено, без проблем.

Звичайно, головною темою обговорень після фіналу була не гра, а скандал. Вискажу свою думку по темі. Ясно, що Серена відреагувала на рішення судді на вишці, як базарна бабка. Досвідчена тенісистка не має дозволяти собі такого навіть близько. Та все почалося з арбітра. Так, він діяв за правилами, але, якщо б усім та завжди за тими ж правилами давали попередження за розбиті ракетки, питань взагалі б не було. Є правила гри, а є її дух. Для кращого сприйняття наведу приклад зі спорту №1. За одне і те ж порушення правил один і той же арбітр може показати жовту картку, а може й ні. Чому? Залежно від ситуації на полі. Інколи треба картками загасити бурхливі події, а інколи – навпаки, не потрібно їх давати, щоб не спровокувати серйозний конфлікт, який може призвести до втрати керування грою. Класний арбітр добре відчуває подібні речі. Так от. Рамос не міг не розуміти, що спровокує своїм штрафом скандал. А від скандалу виграла тільки жовта преса, а сама фінальна гра відійшла кудись на третій план. Коштувало це очко такого? Вирішуйте самі. Моя відповідь – ні.

Таким чином, Наомі Осака виграла свій перший ТВШ, маючи до того максимум четверте коло в Австралії. Вона увірвалася в десятку (сьоме місце) світового рейтингу та одразу на четвертий рядок Чемпіонської гонки. Фантастичний прогрес! Доречі, ніхто з японських тенісистів до неї не мав титулів такого рангу. Серена ж поступилася у другому фіналі мейджору поспіль, маючи все ті ж 23 трофеї на Шоломах.

Кращий матч.

Наомі Осака – Серена Вільямс 6:2, 6:4

Фінал видався дійсно класним за рівнем гри. Переповнений стадіон, шалені швидкості, несподіваний результат. Ну, і скандал на весь тенісний світ на закуску.

Прорив турніру – Наомі Осака.

Ніяких питань. Тенісистка, що не мала у своєму доробку навіть жодного чвертьфіналу на ТВШ, несподівано та заслужено стає чемпіонкою.

Головна невдаха – Слоан Стівенс.

Одна з головних фавориток та минулорічна переможниця турніру змогла дістатися лише чвертьфіналу, де поступилася не найскладнішій Севастовій. В рейтингу вона одразу впала з третьої на дев’яту позицію. Щоправда, на поїздку в Сингапур американка має хороші шанси.

Улюблениця фортуни – Серена Вільямс.

Після жеребкування сітка Серени виглядала надважкою. Ще до найголовніших матчів їй світили зустрічі з двома іншими фаворитками: Халеп та Стівенс. Але вони вилетіли, і надскладних суперниць у Серени до фіналу не було. Тільки у фіналі фарт скінчився. Осака продемонструвала блискучий теніс, а Карлос Рамос – принциповість.

Наші.

Українським дівчатам є чим похвалитися. Ніколи раніше шість наших тенісисток не були присутніми в основній сітці US Open. Результатами дівчат теж можна бути задоволеними.

Розпочнемо з найменш приємного. Обидві Катерини - Бондаренко та Козлова – програли в першому колі, відповідно, Лапко та Арруабаррені. Шкода Даяну Ястремську. Вона несподівано програла чешці Муховій з третьої сотні. А у випадку перемоги виходила б на Мугурусу, яка знаходиться в поганій формі. Та сама Мухова Гарбінью таки перемогла. Досвід гри з топовими суперницями Ястремській би не завадив.

Ангеліна Калініна спочатку у досить кумедному матчі дотиснула Катінку фон Дайхманн з Ліхтенштейну. Хто б міг подумати, який бій Калініна дасть Слоан Стівенс! Якби Ангеліні хоч трішки досвіду гри проти топів, навряд чи американка змогла б відскочити. З двадцяти брейкпойнтів українка використала всього 5. У суперниці 7 з 11-ти. Сподіваюсь, ця гра додасть Ангеліні впевненості у власних здібностях.

Еліна Світоліна вже два з половиною роки на Шоломах не може здолати жодної суперниці з топ-40. Дев’ята поразка поспіль! Цього разу – у четвертому колі від Анастасії Севастової. Ще й з баранкою у вирішальному сеті. В цьому сезоні Еліна впевнено крокує не туди, куди б хотілося її вболівальникам. Перехід до атакуючої гри – то є добре, але тиснути на суперниць вагою у 50-52 кіло видається у сучасному тенісі ледь не смішним. Людина, що відкрила Еліну Світоліну тенісному світу – Юрій Сапронов – дав свої рекомендації з подолання кризи. Чи прислухається до них Еліна? Хтозна, але співробітництво з Тьєррі Аскьоном вона вже припинила. Незважаючи на проблеми, Світоліна піднялася на шосте місце в рейтингу та знаходиться на тому ж шостому місці у Чемпіонській Гонці з відривом у 700 очок від дев’ятої позиції.

Справжнім проривом «на зубах» виявився турнір для Лесі Цуренко. Вже у другому колі їй довелося грати з другою ракеткою світу Каролін Возняцькі. Датчанка перебуває не в формі, але Леся у другому ж геймі на своїй подачі пошкодила руку і не могла нормально вводити м’яч в гру. Добре, що хоч у розіграшах пошкодження не заважало українці демонструвати свій багатий технічний арсенал. Цуренко заганяла Возняцькі по кутах та впевнено перемогла 6:4, 6:2. Наступна суперниця, чешка Синякова, добре розпочала гру та повела 4:1. І більше до кінця матчу не взяла жодного гейму! Проти Лесіних постійних змін ритму чешка так і не знайшла протиотрути.

Гра четвертого кола проти ще однієї чешки, молодої Маркети Вондроушової, перетворилася на спортивний подвиг. Черговий спекотний день вилився для Лесі в тепловий удар. При рахунку 4:1 на свою користь Цуренко стало зле. Якось вона зуміла дотягнути до тайбрейку, але програла його. Майже всі вболівальники на sport.ua благали зніматися. Але ні. Ледь пересуваючись кортом, Леся дочекалася рятівної тіні від даху, потроху прийшла до тями та видряпала другий сет 7:5. Тут вже проблеми зі стегном почалися у Вондроушової, і третій сет Лесі дістався простіше: 6:2. Навряд чи Леся мала особливі шанси у чвертьфіналі проти майбутньої переможниці Осаки навіть у здоровому стані, та в день гри її спіткало чергове нещастя у вигляді вірусу, і боротьби з японкою взагалі не вийшло. Лише два взяті гейми. Тим не менше, Леся вперше в кар’єрі дійшла до чвертьфіналу ТВШ та піднялася на 26-ий рядок жіночого рейтингу. Особисті рейтингові рекорди також на рахунках Калініної, Ястремської та Костюк.

Ще одним успіхом українського жіночого тенісу став вихід 15-річної харків’янки Дар’ї Лопатецької до півфіналу юніорських змагань на дебютному для себе Шоломі. Дарина пройшла кваліфікацію, а в основній сітці змогла здолати сильну датчанку Таусон та першого номера юніорського рейтингу, спадкоємицю сестер Вільямс Корі Гауфф. Змогла зупинити Лопатецьку лише 17-річна китаянка Ван Сю. Вона ж стала переможницею турніру.

І додам трохи суму. Ольга Савчук прийняла рішення завершити професійну кар'єру. Останній матч вона провела разом із Еліною Світоліною в парному розряді. У доробку Ольги три титули WTA у парному розряді, найкраще досягнення на Шоломах - чвертьфінал. Побажаємо Ользі успіхів у подальшому житті, можливо, вона залишиться у тенісі в якості тренера. Нашій збірній це точно додасть позитиву.

Чоловічий парний розряд. Фінал.

Майк Брайан/Джек Сок – Лукаш Кубот/Марсело Мело 6:3, 6:1

40-річний Майк Брайан став найстаршим чемпіоном на турнірах Великого Шолому в парі. До того ж, він став найтитулованішим парником в історії мейджорів – 18 титулів. У парі з Соком Майк виграв другий ТВШ поспіль. Останній раз таке вдавалося 6 років тому… саме Майкові. Тоді з братом-близнюком Бобом. Зараз Боб травмований, а Майк продовжує збирати титули.

Жіночий парний розряд. Фінал.

Ешлі Барті/Коко Вандевей – Тімея Бабош/Кристина Младенович 3:6, 7:6(2), 7:6(6)

Фінал вийшов дуже напруженим та цікавим. Австралійсько-американська пара змогла піти з трьох матчболів, зокрема, з подвійного у другому сеті за рахунку 4:5, 15:40. Це був перший фінал мейджору для пари, створеної цього року, і одразу перемога! Доречі, Младенович з Бабош грають разом теж лише з поточного сезону. І вже мають перемогу на Ролан Гаррос.

Мікст. Фінал.

Бетані Маттек-Сендс/Джеймі Маррей – Алісія Росольська/Нікола Мектич 2:6, 6:3, 11:9

Більш титулована пара (Маттек-Сендс має п’ять титулів ТВШ у жіночій парі та два в міксті, а Маррей – два в чоловічому парному розряді та три – у змішаному) у важкій боротьбі завоювала першу спільну перемогу. На шляху до трофею вони перемогли у чвертьфіналі пару Надя Кіченок/Веслі Колхоф.

Далі у вересні чоловікам доведеться грати матчі Кубку Девіса, а головна боротьба за потрапляння на Підсумковий турнір до Лондона розпочнеться вже у жовтні на Мастерсах у Шанхаї та Парижі. Жінок у кінці вересня очікують два поспіль азійські Прем’єри в Ухані та Пекіні.