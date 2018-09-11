Козлова - Чжан Ю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 11 сентября, украинка Катерина Козлова сыграет в первом круге турнира на Хиросима (Япония). Соперницей станет китаянка, Чжан Ю. Начало матча в 08:50 по киевскому времени. Чжан Ю прошла квалификацию на турнире.
Напомним, что на прошлой неделе Козлова вылетела в первом раунде от Зарины Дияс на турнире в Чикаго.
Козлова занимает 123-ю строчку мирового рейтинга, а ее соперница 231-я.
Козлова - Чжан Ю Прямая трансляция в 08:50 по киевскому времени
Источник — Sport.ua
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