Кеи НИСИКОРИ: «У меня хорошие воспоминания от матчей с Джоковичем»

Обыграв Марина Чилича, Кеи Нисикори вышел в полуфинал US Open, где его ждет Новак Джокович:
«Я счастлив, что мне снова удалось дойти до полуфинала. В прошлом году я не мог участвовать из-за своей травмы. Пропустил последние шесть месяцев.
У меня сохранились хорошие воспоминания от матчей против Джоковича. С ним всегда здорово играть. Получаешь удовольствие от таких матчей.
Я стараюсь быть более уверенным в себе. Это важно в матчах с Джоковичем. До победы остаётся всего несколько шагов. Приложу все усилия».
Источник — US Open
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