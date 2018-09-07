Кеи НИСИКОРИ: «У меня хорошие воспоминания от матчей с Джоковичем»

Обыграв Марина Чилича, Кеи Нисикори вышел в полуфинал US Open, где его ждет Новак Джокович:

«Я счастлив, что мне снова удалось дойти до полуфинала. В прошлом году я не мог участвовать из-за своей травмы. Пропустил последние шесть месяцев.

У меня сохранились хорошие воспоминания от матчей против Джоковича. С ним всегда здорово играть. Получаешь удовольствие от таких матчей.

Я стараюсь быть более уверенным в себе. Это важно в матчах с Джоковичем. До победы остаётся всего несколько шагов. Приложу все усилия».