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Кеи НИСИКОРИ: «У меня хорошие воспоминания от матчей с Джоковичем»

Японец – о предстоящем полуфинале US Open

  • 07.09.2018 23:25
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Getty Images. Кеи Нисикори
© Getty Images. Кеи Нисикори

Обыграв Марина Чилича, Кеи Нисикори вышел в полуфинал US Open, где его ждет Новак Джокович:

«Я счастлив, что мне снова удалось дойти до полуфинала. В прошлом году я не мог участвовать из-за своей травмы. Пропустил последние шесть месяцев.

У меня сохранились хорошие воспоминания от матчей против Джоковича. С ним всегда здорово играть. Получаешь удовольствие от таких матчей.

Я стараюсь быть более уверенным в себе. Это важно в матчах с Джоковичем. До победы остаётся всего несколько шагов. Приложу все усилия».

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Источник — US Open

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