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Кеи Нишикори вышел в полуфинал US Open

Японский теннисист обыграл хорвата Марина Чилича

  • 06.09.2018 02:39
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Getty Images. Кеи Нишикори
© Getty Images. Кеи Нишикори

Японский теннисист Кеи Нишикори обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинальном матче US Open-2018.

Встреча продолжалась 4 часа 12 минут и завершилась со счетом 2/6, 6/4, 7/6 (7/5), 4/6, 6/4 в пользу Нишикори. Ранее соперники 14 раз встречались на ATP. Теперь на счету японца, посеянного на US Open под 21-м номером, девять побед, у Чилича (7) — шесть побед.

В полуфинале Нишикори сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 6) — Джон Миллман (Австралия).

Общий призовой фонд турнира составляет $53 млн.

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Источник — Sport.ua

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