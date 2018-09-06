Кеи Нишикори вышел в полуфинал US Open

Японский теннисист Кеи Нишикори обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинальном матче US Open-2018.
Встреча продолжалась 4 часа 12 минут и завершилась со счетом 2/6, 6/4, 7/6 (7/5), 4/6, 6/4 в пользу Нишикори. Ранее соперники 14 раз встречались на ATP. Теперь на счету японца, посеянного на US Open под 21-м номером, девять побед, у Чилича (7) — шесть побед.
В полуфинале Нишикори сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 6) — Джон Миллман (Австралия).
Общий призовой фонд турнира составляет $53 млн.
Источник — Sport.ua
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