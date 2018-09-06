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Сборная Украины уступила России 18:18 — keegan чтобы в пляжном не забить хотя бы один мяч нужно ооочень постараться

Если бы Мужик стал Тактиком, а Тактик – Мужиком… 18:13 — Виталий Грин Я бы не ругал автора, уважаемые. Автор по-своему прав. Тактика - это то, что было нужно Хацкевичу...

Чехия — Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 18:11 — Bandera.Lviv уся НАША проблема у тому, що багато хто дивиться на Коно, та Ярмолу, як на месію. а вони достат...

По версии букмекеров Модрич - главный фаворит на премию лучшему игроку 18:11 — ninjabdb Как не хорош был в сезоне Лука... Не ровень заслугам Рону... ОДНОЗНАЧНО КриРо 17:58 — Pavel Yakimovich но один хрен - все как стадо разорались "антоша, антоша, антоооооша"... 17:57 — Pavel Yakimovich хз... мбаппе - до чм тоже помню только "а где мбаппе в матче с реалом?", но вот на ЧМ ч...

Обворожительная Каролин Возняцки снялась для обложки журнала 18:04 — Kleim Та да)))

Элина Свитолина уволила тренера 17:59 — Andrii_MKh Для неё скорее всего хороший психолог нужен, а не тренер