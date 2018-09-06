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Обворожительная Каролин Возняцки снялась для обложки журнала

Вторая ракетка мира приняла участие в фотосессии

  • 06.09.2018 16:47
  • 1938 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Instagram. Каролин Возняцки
© Instagram. Каролин Возняцки
Каролин Возняцки снялась для обложки журнала Ocean Drive. Снимок теннисистка выложила на своей странице в Instagram.
 
«Только приехала в Майами и увидела на полках. Спасибо Ocean Drive за великолепную обложку», – написала Возняцки.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Kleim
      Kleim, 06.09.2018 18:04
    0
    Мугунот, 06.09.2018 17:00
    так уж и обворожительная?
    Та да)))
    Ссылка
    Мугунот
      Мугунот, 06.09.2018 17:00
    0
    так уж и обворожительная?
    Ссылка
    Kleim
    online
      Kleim, 06.09.2018 18:04
    0
    Мугунот, 06.09.2018 17:00
    так уж и обворожительная?
    Та да)))
    Ссылка
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