Обворожительная Каролин Возняцки снялась для обложки журнала

Каролин Возняцки снялась для обложки журнала Ocean Drive. Снимок теннисистка выложила на своей странице в Instagram.
«Только приехала в Майами и увидела на полках. Спасибо Ocean Drive за великолепную обложку», – написала Возняцки.
Напомним, Каролин Возняцки вылетела во втором круге US Open, проиграв Лесе Цуренко.
Источник — Sport.ua
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