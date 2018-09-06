Марин ЧИЛИЧ: «Сначала все шло по моему плану»

Сегодня ночью Марин Чилич в четвертьфинале US Open проиграл Кеи Нисикори. Хорват поделился впечатлениями от матча:
«Я отлично начал матч – вёл со счётом 6:2, 4:2 и всё шло по моему плану. Но именно в этот момент в игре Нисикори что-то поменялся. Он словно получил дополнительный импульс и начал пробивать значительно лучше. Он выиграл шесть геймов подряд, реализовал все три имевшихся брейк-пойнта и заставил меня начинать всё заново.
С этого момента матч стал равным. Я чувствовал, что создал достаточно шансов для победы и во второй партии, и в третьей. Увы, мне не удалось добыть положительный результат. Кей – великолепный игрок. Поэтому, когда шансы появились у него – он реализовал их».
Источник — ATP World Tour
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