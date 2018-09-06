Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марин ЧИЛИЧ: «Сначала все шло по моему плану»

Серб прокомментировал свой вылет с US Open

  • 06.09.2018 10:55
  • 324 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Марин Чилич
© Getty Images. Марин Чилич

Сегодня ночью Марин Чилич в четвертьфинале US Open проиграл Кеи Нисикори. Хорват поделился впечатлениями от матча:

«Я отлично начал матч – вёл со счётом 6:2, 4:2 и всё шло по моему плану. Но именно в этот момент в игре Нисикори что-то поменялся. Он словно получил дополнительный импульс и начал пробивать значительно лучше. Он выиграл шесть геймов подряд, реализовал все три имевшихся брейк-пойнта и заставил меня начинать всё заново.

С этого момента матч стал равным. Я чувствовал, что создал достаточно шансов для победы и во второй партии, и в третьей. Увы, мне не удалось добыть положительный результат. Кей – великолепный игрок. Поэтому, когда шансы появились у него – он реализовал их».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ATP World Tour

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.