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Кеи НИСИКОРИ: «Не чувствовал, что играю в свой лучший теннис»

Японец – о победе над Марином Чиличем

  • 06.09.2018 10:48
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Getty Images. Кеи Нисикори
© Getty Images. Кеи Нисикори

Кеи Нисикори прокомментировал свою победу над Марином Чиличем в четвертьфинале US Open:

«Марин начал поединок очень хорошо, а я наоборот – не чувствовал, за счёт чего могу прибавить. Тем не менее, после счёта 4:2 во второй партии я заиграл лучше. Я начал лучше двигаться и играть более агрессивно.

Счастлив победить в таком матче и выйти в полуфинал Открытого чемпионата США. Это было очень нелегко и я не чувствовал, что играю в свой лучший теннис, но моя борьба и старания были вознаграждены – это придаёт уверенности».

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Источник — ATP World Tour

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