ЦУРЕНКО: «Заболела, но решила не сниматься с US Open»

Леся Цуренко в четвертьфинале US Open проиграла Наоми Осаке в двух сетах - 1:6, 1:6.
При этом украинская теннисистка из-за жары с трудом закончила матч минувшего круга, а сегодня приболела.
«Я очень расстроена. Проснулась сегодня утром заболевшей, но приняла решение не сниматься с матча, потому что это — четвертьфинал турнира Большого Шлема», - сказала Цуренко.
Источник — Теннисный Портал Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.