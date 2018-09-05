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ЦУРЕНКО: «Заболела, но решила не сниматься с US Open»

Украинка пояснила поражение в 1/4 финала

  • 05.09.2018 22:31
  • 817 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Леся Цуренко в четвертьфинале US Open проиграла Наоми Осаке в двух сетах - 1:6, 1:6.

При этом украинская теннисистка из-за жары с трудом закончила матч минувшего круга, а сегодня приболела.

«Я очень расстроена. Проснулась сегодня утром заболевшей, но приняла решение не сниматься с матча, потому что это — четвертьфинал турнира Большого Шлема», - сказала Цуренко.

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Источник — Теннисный Портал Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Vitaliy_yatsenko
    online
      Vitaliy_yatsenko, 05.09.2018 23:27
    0
    Пишаюсь, що у нас такі дівчата. Вірю, що скоро буде час, коли в 1/2 турнірів ВШ будуть грати по 4 українки. Скорішого одужання і нових вершин. Дякую за цей тунір, за ці емоції!!!
    Ссылка
    AndyDRUID
    online
      AndyDRUID, 05.09.2018 23:03
    +3
    Всі також розстроєні цим матчем, але загалом тобою дуже задоволені!
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 05.09.2018 23:03
    -13
    К мацкве выздоравишь, подстилка рашистская.
    Ссылка
    AndyDRUID
    online
      AndyDRUID, 05.09.2018 23:03
    +3
    Всі також розстроєні цим матчем, але загалом тобою дуже задоволені!
    Ссылка
    Vitaliy_yatsenko
    online
      Vitaliy_yatsenko, 05.09.2018 23:27
    0
    Пишаюсь, що у нас такі дівчата. Вірю, що скоро буде час, коли в 1/2 турнірів ВШ будуть грати по 4 українки. Скорішого одужання і нових вершин. Дякую за цей тунір, за ці емоції!!!
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