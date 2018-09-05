ЦУРЕНКО: «Заболела, но решила не сниматься с US Open»

23:37 — kot_sumy

Глядя на матчи сб.Германии на ЧМО2018 то еще вопрос кому пофиг на эту Германию

23:16 — vovadocent

Так а чого ж Крос і ко не виклались на всі 100 на ЧС 2018, Озіл взагалі по полю пішки ходив, чого...