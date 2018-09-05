Леся Цуренко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Букмекеры верят в 20-летнюю японку: 1,43 против 3,15 на украинку.

Победительница матча в полуфинале сыграет против Карлы Суарес Наварро или Мэдисон Киз.

Леся и Наоми впервые сыграют в четвертьфинале турнира серии Grand Slam. Выше четвертого круга они еще не доходили. В текущем сезоне украинка дошла до четвертого круга Ролан Гаррос, японка – до аналогичной стадии на Australian Open.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.