Леся Цуренко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого сентября 29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) проведет четвертьфинальный поединок US Open. Соперницей украинки станет представительница Японии Наоми Осака (№19 WTA). На кону 450 тысяч долларов призовых (без учета налогов) и 350 очков в рейтинг WTA.
Поединок состоится первым запуском на стадионе имени Артура Эша. Время начала матча – 19:00 по Киеву.
Букмекеры верят в 20-летнюю японку: 1,43 против 3,15 на украинку.
Победительница матча в полуфинале сыграет против Карлы Суарес Наварро или Мэдисон Киз.
Леся и Наоми впервые сыграют в четвертьфинале турнира серии Grand Slam. Выше четвертого круга они еще не доходили. В текущем сезоне украинка дошла до четвертого круга Ролан Гаррос, японка – до аналогичной стадии на Australian Open.
Напомним, в предыдущем раунде Цуренко в тяжелом матче обыграла чешку Маркету Вондроушову, а Осака выбила из борьбы победительницу недавнего турнира в Нью-Хэйвене Арину Саболенко из Беларуси.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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