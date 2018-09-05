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Леся Цуренко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального поединка US Open

  • 05.09.2018 11:50
  • 769 просмотров
  • 2 комментария
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Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Пятого сентября 29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) проведет четвертьфинальный поединок US Open. Соперницей украинки станет представительница Японии Наоми Осака (№19 WTA). На кону 450 тысяч долларов призовых (без учета налогов) и 350 очков в рейтинг WTA.
 
Поединок состоится первым запуском на стадионе имени Артура Эша. Время начала матча – 19:00 по Киеву.
 
Букмекеры верят в 20-летнюю японку: 1,43 против 3,15 на украинку.
 
Победительница матча в полуфинале сыграет против Карлы Суарес Наварро или Мэдисон Киз. 
 
Леся и Наоми впервые сыграют в четвертьфинале турнира серии Grand Slam. Выше четвертого круга они еще не доходили. В текущем сезоне украинка дошла до четвертого круга Ролан Гаррос, японка – до аналогичной стадии на Australian Open.
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Сергеев
    online
      Сергей Сергеев, 05.09.2018 12:15
    +2
    Удачи
    Ссылка
    Voller91
    online
      Voller91, 05.09.2018 12:16
    0
    Віримо в Лесю! Вдачі на корті!
    Ссылка
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