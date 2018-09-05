Цуренко заявилась на Кубок Кремля

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко попала в список участниц хардового турнира серии Премьер, который пройдет в Москве с 13 по 21 октября.
Отметим, что из первой десятки мирового рейтинга на Кубке Кремля пока что заявлена только Каролина Плишкова из Чехии.
Традиционно данный турнир пропускают сильнейшие теннисистки, которым сразу же после этого пришлось бы играть в Сингапуре на Итоговом турнире.
Цуренко стабильно играет на турнире в Москве с 2010-го года. Лучшее достижение – полуфинал в 2015-м году.
Напомним, сегодня Леся сыграет четвертьфинальный поединок на Открытом чемпионате США против Наоми Осаки. В четвертом круге она в трех сетах переиграла Маркету Вондроушову из Чехии.
Источник — Twitter
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