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Цуренко заявилась на Кубок Кремля

Украинка в девятый раз подряд сыграет на турнире в России

  • 05.09.2018 09:52
  • 773 просмотра
  • 3 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко попала в список участниц хардового турнира серии Премьер, который пройдет в Москве с 13 по 21 октября.
 
Отметим, что из первой десятки мирового рейтинга на Кубке Кремля пока что заявлена только Каролина Плишкова из Чехии.
 
Традиционно данный турнир пропускают сильнейшие теннисистки, которым сразу же после этого пришлось бы играть в Сингапуре на Итоговом турнире.
 
Цуренко стабильно играет на турнире в Москве с 2010-го года. Лучшее достижение – полуфинал в 2015-м году.
 
Напомним, сегодня Леся сыграет четвертьфинальный поединок на Открытом чемпионате США против Наоми Осаки. В четвертом круге она в трех сетах переиграла Маркету Вондроушову из Чехии.
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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 05.09.2018 10:09
    +3
    Гроші не пахнуть, Леся? Жаль буде якщо Цуренко таки поїде в мавзолей...
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    ramzes77777
    online
      ramzes77777, 05.09.2018 10:20
    -6
    Да пусть поедит и поимеет кацапню...
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    alladin22
    online
      alladin22, 05.09.2018 10:39
    -1
    vit-2, 05.09.2018 10:09
    Гроші не пахнуть, Леся? Жаль буде якщо Цуренко таки поїде в мавзолей...
    Ей надо защищать очки, плюс да деньги и не малые....да тебе предложи 1к зелени и ты не вылазил бы оттуда! Нет путай патриотизм с идиотизмом ...
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