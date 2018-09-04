Мария ШАРАПОВА: «Я играла слишком нестабильно»

Сегодня ночью Мария Шарапова в 4-м раунде US Open проиграла Карле Суарес Наварро. Экс-первая ракетка мира проанализировала свою игру:
«Карла играла очень хорошо. В таких условиях она посыла мяч выше, чем мои предыдущие соперницы. Я не смогла использовать свои шансы.
Под шансами я имею в виду мячи, которые они посылала коротко. Я колебалась, нужно ли идти вперёд.
В ситуациях, когда я всё же атаковала, я допускала невынужденные ошибки. Я играла слишком нестабильно».
Источник — US Open
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