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Мария ШАРАПОВА: «Я играла слишком нестабильно»

Россиянка – о поражении от Карлы Суарес-Наварро

  • 04.09.2018 16:06
  • 675 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова

Сегодня ночью Мария Шарапова в 4-м раунде US Open проиграла Карле Суарес Наварро. Экс-первая ракетка мира проанализировала свою игру:

«Карла играла очень хорошо. В таких условиях она посыла мяч выше, чем мои предыдущие соперницы. Я не смогла использовать свои шансы.

Под шансами я имею в виду мячи, которые они посылала коротко. Я колебалась, нужно ли идти вперёд.

В ситуациях, когда я всё же атаковала, я допускала невынужденные ошибки. Я играла слишком нестабильно».

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Источник — US Open

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.09.2018 16:53
    +1
    Пора Шараповой завязывать с теннисом.Дом есть, деревья посажены.Осталось детей родить - что еще нужно для спокойной старости&#65311;
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