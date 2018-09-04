Соперница Цуренко: «Леся притворялась, что ей плохо»

Украинская теннисистка Леся Цуренко с большими проблемами прошла в 1/4 финала US Open, победив Маркету Вондроушову.

При этом стояла жаркая погода и Цуренко в течение матча чувствовала себя плохо, однако ее соперница почему-то утверждает, что Леся притворялась.

«Я не думаю, что ей было так уж плохо. Она притворялась, играла на публику. На корте она действовала нормально, просто притворялась».

«Это странно. Ей уже 30 лет, зачем такое делать?», - спрашивает разочарованная поражением Вондроушова.

В 1/4 финала Леся сыграет против Наоми Осаки.