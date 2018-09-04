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Соперница Цуренко: «Леся притворялась, что ей плохо»

Маркета Вондроушова не верит украинке

  • 04.09.2018 10:14
  • 1899 просмотров
  • 9 комментариев
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко с большими проблемами прошла в 1/4 финала US Open, победив Маркету Вондроушову.

При этом стояла жаркая погода и Цуренко в течение матча чувствовала себя плохо, однако ее соперница почему-то утверждает, что Леся притворялась.

«Я не думаю, что ей было так уж плохо. Она притворялась, играла на публику. На корте она действовала нормально, просто притворялась».

«Это странно. Ей уже 30 лет, зачем такое делать?», - спрашивает разочарованная поражением Вондроушова.

В 1/4 финала Леся сыграет против Наоми Осаки.

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
    lebroncavs
    online
      lebroncavs, 04.09.2018 10:17
    -6
    p&#237;&#269;a (пича) иди на &#268;ur&#225;k (чурак)!
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    fatalistua
    online
      fatalistua, 04.09.2018 10:18
    +11
    А я думаю, что Вондрушова притворялась, что у нее что-то было с ногой. Не понимаю, зачем ей это было делать, корчилась "от боли", гримасничала, даже ногу перемотала для пущей убедительности... Не пойма, зачем она это делала...!? Может на солнышке "перегрелась" и началось помутнение рассудка...
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    lebroncavs
    online
      lebroncavs, 04.09.2018 10:20
    0
    Ах вот как тут, чешские слова превращаются в иероглифы)) ну тогда так - "пича иди на чурак!"
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    vit-2
    online
      vit-2, 04.09.2018 10:26
    +3
    Треба вміти програвати достойно, Маркетта. А тепер для чешки від українських уболівальників тенісу буде пожиттєвий бан.
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    krterc
    online
      krterc, 04.09.2018 10:41
    0
    Шмара ческая, не умеет проигрывать достойно
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 04.09.2018 10:46
    +2
    Девочка это все эмоции после поражения, если с Лесей все было нормально она порвала бы тебя в двух сетах
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    lenata_p
    online
      lenata_p, 04.09.2018 10:49
    0
    Пытаюсь подобрать слова для обгрунтованного ответа, но пока подбираются только "в" и "на", но это уже написали.
    От чешки другого и не ожидал. В Чехии Россия против Украины развернула настоящую войну. Используют самую больную тему - ввод советских войск в Чехословакию 50 лет назад. Новая мулька - мы (то бишь Рашка) тут ни при чем, туда вводились войска Украины. Во как.
    Так что у вондры с усами (или ушами - кто как слышит) тройная ненависть.
    Она что, пытается нам доказать, что ее ужимки и гримасы - это копирование Леси. Так не это надо копировать, а мастерство, выдержку и умение перестроиться. Могла стать рядом с героиней, а стала дерьмом в наших глазах навсегда.
    Так и запишем - Вондроусова - дерьмо навсегда!!!
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    Druyshenco_Viktor
    online
    Druyshenco_Viktor, 04.09.2018 10:59
    0
    Да все нормуль. Как сказал ВВЛ, игра забывается, а счет остается.
    lenata_p, 04.09.2018 10:49
    Пытаюсь подобрать слова для обгрунтованного ответа, но пока подбираются только "в" и "на", но это уже написали.
    От чешки другого и не ожидал. В Чехии Россия против Украины развернула настоящую войну. Используют самую больную тему - ввод советских войск в Чехословакию 50 лет назад. Новая мулька - мы (то бишь Рашка) тут ни при чем, туда вводились войска Украины. Во как.
    Так что у вондры с усами (или ушами - кто как слышит) тройная ненависть.
    Она что, пытается нам доказать, что ее ужимки и гримасы - это копирование Леси. Так не это надо копировать, а мастерство, выдержку и умение перестроиться. Могла стать рядом с героиней, а стала дерьмом в наших глазах навсегда.
    Так и запишем - Вондроусова - дерьмо навсегда!!!
    А ты поменьше смотри РосТВ, тогда и дубовые конспирологические версии как мусор не будут залетать на сайт.
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    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 04.09.2018 11:02
    +2
    я думаю у девочки просто эмоции зашкаливают,ищет себе оправдание.
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