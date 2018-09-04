Соперница Цуренко: «Леся притворялась, что ей плохо»

Украинская теннисистка Леся Цуренко с большими проблемами прошла в 1/4 финала US Open, победив Маркету Вондроушову.
При этом стояла жаркая погода и Цуренко в течение матча чувствовала себя плохо, однако ее соперница почему-то утверждает, что Леся притворялась.
«Я не думаю, что ей было так уж плохо. Она притворялась, играла на публику. На корте она действовала нормально, просто притворялась».
«Это странно. Ей уже 30 лет, зачем такое делать?», - спрашивает разочарованная поражением Вондроушова.
В 1/4 финала Леся сыграет против Наоми Осаки.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
От чешки другого и не ожидал. В Чехии Россия против Украины развернула настоящую войну. Используют самую больную тему - ввод советских войск в Чехословакию 50 лет назад. Новая мулька - мы (то бишь Рашка) тут ни при чем, туда вводились войска Украины. Во как.
Так что у вондры с усами (или ушами - кто как слышит) тройная ненависть.
Она что, пытается нам доказать, что ее ужимки и гримасы - это копирование Леси. Так не это надо копировать, а мастерство, выдержку и умение перестроиться. Могла стать рядом с героиней, а стала дерьмом в наших глазах навсегда.
Так и запишем - Вондроусова - дерьмо навсегда!!!
От чешки другого и не ожидал. В Чехии Россия против Украины развернула настоящую войну. Используют самую больную тему - ввод советских войск в Чехословакию 50 лет назад. Новая мулька - мы (то бишь Рашка) тут ни при чем, туда вводились войска Украины. Во как.
Так что у вондры с усами (или ушами - кто как слышит) тройная ненависть.
Она что, пытается нам доказать, что ее ужимки и гримасы - это копирование Леси. Так не это надо копировать, а мастерство, выдержку и умение перестроиться. Могла стать рядом с героиней, а стала дерьмом в наших глазах навсегда.
Так и запишем - Вондроусова - дерьмо навсегда!!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.