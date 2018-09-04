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ЦУРЕНКО: «Наоми Осака любит атаковать, а у меня другой стиль тенниса»

Украинка готовится к очередному матчу турнира

  • 04.09.2018 09:28
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wtatennis.com. Леся Цуренко
© wtatennis.com. Леся Цуренко

На US Open Леся Цуренко с трудом пробилась в 1/4 финала, где сыграет с Наоми Осакой.

В матче 1/8 финала украинская теннисистка прошла Маркету Вондроушову, однако испытывала проблемы со здоровьем из-за сильной жары.

«Могу сказать, что мне никогда не было так плохо на корте. Обычно я хорошо переношу любые погодные условия. Для меня это нечто новое и определенно самый сложный матч в карьере».

«Наоми Осака? Однажды встречалась с ней на каком-то небольшом турнире в Мексике, она победила. Наоми любит играть жестко, постоянно атакует. У меня другой стиль тенниса, поэтому посмотрим, что получится», - сказала Цуренко.

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Источник — WTA

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