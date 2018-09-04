ЦУРЕНКО: «Наоми Осака любит атаковать, а у меня другой стиль тенниса»

На US Open Леся Цуренко с трудом пробилась в 1/4 финала, где сыграет с Наоми Осакой.

В матче 1/8 финала украинская теннисистка прошла Маркету Вондроушову, однако испытывала проблемы со здоровьем из-за сильной жары.

«Могу сказать, что мне никогда не было так плохо на корте. Обычно я хорошо переношу любые погодные условия. Для меня это нечто новое и определенно самый сложный матч в карьере».

«Наоми Осака? Однажды встречалась с ней на каком-то небольшом турнире в Мексике, она победила. Наоми любит играть жестко, постоянно атакует. У меня другой стиль тенниса, поэтому посмотрим, что получится», - сказала Цуренко.