Леся ЦУРЕНКО: «У меня голова кружилась во время матча с Вондроусовой»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу над Маркетой Вондроусовой и выход в четвертьфинал US Open.
«У меня просто голова кружилась во время матча. Я просила природу, Бога, не знаю, просто чтобы тень продвинулась быстрее. Я проигрывала 0-2 во второй партии, когда увидела тень и сказала себе: «Окей, мне нужно еще 5 минут бороться и потом мне станет легче». Так и случилось. Чувствую, что хочу принять ванну со льдом, которую я ненавижу, но мне это сейчас необходимо. Я просто хочу отдохнуть, немного подумать о матче и потом забыть, потому что это было очень-очень тяжело.
Во время игры сегодня беспокоила и мешала только жара. Надеюсь, что в среду будет прохладнее. Хочу также поблагодарить всех, кто не спал и поддерживал меня!», - сказала Цуренко.
Соперницей Леси Цуренко в ее дебютном четвертьфинале на мэйджорах стала японка Наоми Осака, 19-я ракетка мира.
Источник — Большой теннис Украины
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