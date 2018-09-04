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Леся ЦУРЕНКО: «У меня голова кружилась во время матча с Вондроусовой»

Украинская теннисистка прокомментировала выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США

  • 04.09.2018 02:35
  • 243 просмотра
  • 2 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу над Маркетой Вондроусовой и выход в четвертьфинал US Open.

«У меня просто голова кружилась во время матча. Я просила природу, Бога, не знаю, просто чтобы тень продвинулась быстрее. Я проигрывала 0-2 во второй партии, когда увидела тень и сказала себе: «Окей, мне нужно еще 5 минут бороться и потом мне станет легче». Так и случилось.  Чувствую, что хочу принять ванну со льдом, которую я ненавижу, но мне это сейчас необходимо. Я просто хочу отдохнуть, немного подумать о матче и потом забыть, потому что это было очень-очень тяжело.

Во время игры сегодня беспокоила и мешала только жара. Надеюсь, что в среду будет прохладнее. Хочу также поблагодарить всех, кто не спал и поддерживал меня!», - сказала Цуренко.

Соперницей Леси Цуренко в ее дебютном четвертьфинале на мэйджорах стала японка Наоми Осака, 19-я ракетка мира.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 04.09.2018 02:45
    +1
    Вот то, о чём я и говорил. Всё на жилах, по сути. Наоми, как мне кажется, для Леси по стилю игры совсем не самый плохой вариант.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.09.2018 02:51
    +1
    Прогноз пока на среду дают на несколько градусов прохладнее, чем сегодня.
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