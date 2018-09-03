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Доминик ТИМ: «Доволен своими действиями на корте»

Австриец прокомментировал победу над Кевином Андерсоном

  • 03.09.2018 12:02
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Getty Images. Доминик Тим
© Getty Images. Доминик Тим

Доминик Тим поделился впечатлениями от выхода в 1/4 финала US Open:

«Сегодня я подавал просто здорово. Процент попадания был не лучшим, но я выигрывал практически все розыгрыши на первой подаче. У соперника не было брейк-пойнтов, так что на подаче я не ощущал особого давления.

Сегодня я подавал просто здорово. Процент попадания был не лучшим, но я выигрывал практически все розыгрыши на первой подаче. У соперника не было брейк-пойнтов, так что на подаче я не ощущал особого давления.

В прошлом году я был близок к выходу в четвертьфинал US Open, но потерпел болезненное поражение. Рад, что наконец сумел дойти до этой стадии. Это была прекрасная победа над одним из лучших игроком тура на данный момент.

Я впервые сыграю в четвертьфинале турнира «Большого шлема», который проходит не в Париже. Больше всего я доволен своими действия на корте».

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Источник — US Open

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