Доминик ТИМ: «Доволен своими действиями на корте»

Доминик Тим поделился впечатлениями от выхода в 1/4 финала US Open:
«Сегодня я подавал просто здорово. Процент попадания был не лучшим, но я выигрывал практически все розыгрыши на первой подаче. У соперника не было брейк-пойнтов, так что на подаче я не ощущал особого давления.
Сегодня я подавал просто здорово. Процент попадания был не лучшим, но я выигрывал практически все розыгрыши на первой подаче. У соперника не было брейк-пойнтов, так что на подаче я не ощущал особого давления.
В прошлом году я был близок к выходу в четвертьфинал US Open, но потерпел болезненное поражение. Рад, что наконец сумел дойти до этой стадии. Это была прекрасная победа над одним из лучших игроком тура на данный момент.
Я впервые сыграю в четвертьфинале турнира «Большого шлема», который проходит не в Париже. Больше всего я доволен своими действия на корте».
Источник — US Open
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