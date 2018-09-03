Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кевин АНДЕРСОН: «Снимаю шляпу перед Тимом»

Южноафриканец прокомментировал свой вылет с US Open

  • 03.09.2018 11:54
  • 119 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Кевин Андерсон
© Getty Images. Кевин Андерсон

Сегодня ночью Кевин Андерсон вылетел в 4-м раунде US Open, уступив Доминику Тиму.

Южноафриканец отдал должное своему сопернику:

«Думаю, Доминик провёл прекрасный матч. Он доставил мне немало трудностей. Тим прекрасно оборонялся. Раньше мне удавалось добиваться успеха благодаря упорной работе на корте, выстраиванию розыгрышей и поиску нужного момента для выхода вперёд. Сегодня я неплохо справлялся, выходя к сетке, но у Доминика получались невероятные обводящие удары. Он доставал все мячи.

Не думаю, что я сыграл плохо. В ряде моментов я был хорош. Но снимаю шляпу перед Тимом. Он сумел заметно прибавить и сегодня играл лучше.

Я очень хотел пройти дальше и получить возможность бороться за свой первый титул на турнире Большого шлема. Но этому не суждено было случиться. Мне приходится покидать турнир раньше, чем я ожидал. Но я не опускаю голову и могу дать объективную оценку проведённым матчам. Я посмотрю, в чём могу прибавить и постараюсь быть готовым как можно скорее. Впереди ещё немало крупных турниров. Мне есть, за что бороться».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — US Open

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.