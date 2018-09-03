Кевин АНДЕРСОН: «Снимаю шляпу перед Тимом»

Сегодня ночью Кевин Андерсон вылетел в 4-м раунде US Open, уступив Доминику Тиму.

Южноафриканец отдал должное своему сопернику:

«Думаю, Доминик провёл прекрасный матч. Он доставил мне немало трудностей. Тим прекрасно оборонялся. Раньше мне удавалось добиваться успеха благодаря упорной работе на корте, выстраиванию розыгрышей и поиску нужного момента для выхода вперёд. Сегодня я неплохо справлялся, выходя к сетке, но у Доминика получались невероятные обводящие удары. Он доставал все мячи.

Не думаю, что я сыграл плохо. В ряде моментов я был хорош. Но снимаю шляпу перед Тимом. Он сумел заметно прибавить и сегодня играл лучше.

Я очень хотел пройти дальше и получить возможность бороться за свой первый титул на турнире Большого шлема. Но этому не суждено было случиться. Мне приходится покидать турнир раньше, чем я ожидал. Но я не опускаю голову и могу дать объективную оценку проведённым матчам. Я посмотрю, в чём могу прибавить и постараюсь быть готовым как можно скорее. Впереди ещё немало крупных турниров. Мне есть, за что бороться».