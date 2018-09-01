US Open. Гарсия проиграла Суарес Наварро

24-летняя француженка Каролин Гарсия вылетела из US Open. Шестая ракетка мира в трех сетах уступила испанской теннисистке Карле Суарес Наварро.
US Open-2018. Третий раунд.
Каролин Гарсия (Франция) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 7:5, 4:6, 6:7
Отметим, что вылет Гарсии позволит Элине Свитолиной поднятся на одну строчку вверх в мировом рейтинге при условии, что украинка выиграет свой матч четвертого круга против Анастасии Севастовой из Латвии.
Источник — Sport.ua
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