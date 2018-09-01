Юниоры. Костенко оформила четвертый титул ITF Juniors в сезоне

В решающем матче турнира ITF Juniors второй категории 15-летняя украинка, получившая седьмой номер посева, победила 17-летнюю соперницу из Польши Анну Хертель: 7:5, 6:3.
Путь к победе:
R32: Тамара Эракович (Сербия, WC) 6:0, 6:3
R16: Екатерина Винник (Россия) 6:0, 6:3
QF: Мария Тимофеева (Россия, 1) 6:4, 3:6, 6:4
SF: Кайса Вильда Хеннеманн (Швеция, 3) 7:5, 6:2
FR: Анна Хертель (Польша, 8) 7:5, 6:3
Наша теннисистка провела шестой финал в текущем сезоне и выиграла четвертый титул: в мае Любовь победила на турнирах пятой категории в Молдове и четвертой категории в Черногории, а в июне стала чемпионкой домашнего турнира пятой категории в Ровно.
Напомним, ранее Костенко выиграла турнир в Кишиневе.
Источник — Большой теннис Украины
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