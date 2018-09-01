Юниоры. Костенко оформила четвертый титул ITF Juniors в сезоне

23:01 — Андрей Овчаренко

Это обычный террорист-курощуп, которому в московском улусе орды выдали ясак на сбор дани. Говорящ...

23:00 — Vladislav Pohily

Всем тем, кто сейчас занимает или занимал какие-то высокие должности в так называемых республиках...

22:58 — Footbolboy

Я так и не понял, ты село или бескультурный?

22:58 — Андрей Овчаренко

Не понял о чем этот высер, извини. Какие ксивы, какая маховщина, стекломоя что ли перебрал?

22:56 — activist_shron

Ага, после убийств СБУшников, и люди с оружием и ксивами стали махновщиной заниматься. Здесь их с...