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Юниоры. Костенко оформила четвертый титул ITF Juniors в сезоне

15-летняя украинская теннисистка стала чемпионкой юниорского турнира в Сербии

  • 01.09.2018 22:04
  • 899 просмотров
  • 1 комментарий
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tennisua.org. Любовь Костенко
© tennisua.org. Любовь Костенко
В решающем матче турнира ITF Juniors второй категории 15-летняя украинка, получившая седьмой номер посева, победила 17-летнюю соперницу из Польши Анну Хертель: 7:5, 6:3.
 
Путь к победе:
R32: Тамара Эракович (Сербия, WC) 6:0, 6:3
R16: Екатерина Винник (Россия) 6:0, 6:3
QF: Мария Тимофеева (Россия, 1) 6:4, 3:6, 6:4
SF: Кайса Вильда Хеннеманн (Швеция, 3) 7:5, 6:2
FR: Анна Хертель (Польша, 8) 7:5, 6:3
 
Наша теннисистка провела шестой финал в текущем сезоне и выиграла четвертый титул: в мае Любовь победила на турнирах пятой категории в Молдове и четвертой категории в Черногории, а в июне стала чемпионкой домашнего турнира пятой категории в Ровно.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 01.09.2018 22:35
    +1
    Росте ще одна зірочка!!!
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