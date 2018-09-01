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Украинка Белоконь выиграла турнир в парном разряде

Маргарита Белоконь выиграла второй парный титул в сезоне

  • 01.09.2018 18:41
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btu.org.ua
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Маргарита Белоконь вместе с японкой Нахо Сато выиграла турнир в парном разряде.

Соревнование проходило в Канаде, а победительницы в финале одолели первых сеяных Элизабетту Коччарето/Клару Тоусон.

Для 17-летней Белоконь это второй парный титул в сезоне. Ранее она победила на турнире в Берлине.

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Источник — Большой теннис Украины

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