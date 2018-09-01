Украинка Белоконь выиграла турнир в парном разряде

Рубка идет уже 23 минуты. подкаты делает только шахтер. Коментатор вацко уже требует пенальти , а...

Видно что функционалка на не очень хорошем уровне

Херня-1звезда, смотрим Англию а потом Италию

19:50 — tormans2

задолбали Гостряки, которые считают не сливом только поражение Чемпиона страны Шахтёра всем подря...

19:40 — Phoenyxx

Красавчик! Тонко! Думаю там с двумя повязками.

19:39 — olegsila39

Супер дерби, хозяин против своей послушной, тихо скулящей шавки, псины))))))) Шавка в будке скули...

19:38 — Phoenyxx

Блиииин, трансляция по футболу..... Снова за супер дерби платить нужно! А так хотел посмотреть ...