Украинка Белоконь выиграла турнир в парном разряде

Украинская теннисистка Маргарита Белоконь вместе с японкой Нахо Сато выиграла турнир в парном разряде.
Соревнование проходило в Канаде, а победительницы в финале одолели первых сеяных Элизабетту Коччарето/Клару Тоусон.
Для 17-летней Белоконь это второй парный титул в сезоне. Ранее она победила на турнире в Берлине.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.